Polizeibericht Schwedt vom 13.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551995/

Schmölln. Sonntagmorgen wurden Beamte der Bundespolizei zu einem Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Schmölln gerufen. Am Unfallort trafen die Beamten einen 41-jährigen Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 2,17 Promille an. Die Unfallursache, warum er von der Fahrbahn abkam, wird noch untersucht. Die Fahrbahn in Richtung Berlin wurde zeitweise gesperrt. Der Sachschaden liegt bei 1600 Euro.

Ein Drittel der Autos zu schnell unterwegs

Prenzlau. Die Polizei führte am Sonntag von 12 is 14 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Angemünder Straße durch. Von den 35 kontrollierten Fahrzeugen waren 12 zu schnell unterwegs. Davon hatten 11 ein Verwarngeld zu zahlen, ein Fahrzeugführer erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Am Sonntagmorgen betrunken unterwegs

Prenzlau. Am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw Mini in der Marienkirchstraße. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch. Der sofortige Test zeigte 1,49 Promille an. Der 26-jährige Fahrzeugführermusste zur Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Kontrolle stelltAlkoholgeruch fest

Templin. Am Sonntagabend fiel Polizeibeamten in der Templiner Seestraße ein Pkw auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und Fahrers bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 1,34 Promille. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein eingezogen.

Unter Einfluss von Drogen am Steuer

Lychen. In den Abendstunden des Sonnabends kontrollierten Polizeibeamte in Lychen einen Opel. Ein Drogenschnelltest zeigte, dass der 28-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Um dies zweifelsfrei zu klären, wurde ein Bluttest durchgeführt, außerdem wurde die Weiterfahrt verhindert.