Polizeibericht Oranienburg vom 13.02.2017

Oranienburg. Weil der Fahrer eines Pkw Ford am Sonnabend gegen 14.15 Uhr auf der Walther-Bothe-Straße, Ecke Eichendorfweg den Bremsvorgang eines Pkw Mercedes zu spät bemerkte, fuhr er auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund7 000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einbrecher hebeln Fenster auf

Oranienburg. An einem Einfamilienhaus in der Mainstraße hebelten unbekannte Täter zwischen Freitag undSonntag ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Bei Einbruch Laptop gestohlen

Leegebruch. Das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses im Bärenklauer Weg hebelten Unbekannte zwischen Sonnabend und Sonntag auf. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer und entwendeten einen Laptop. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch offen.