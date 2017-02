Polizeibericht Gransee vom 13.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenberg. Zu einem Unfall kam es am Sonnabend gegen 14.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Liebenberg und Hertefeld. Nach bisherigen Angaben kam der Fahrer eines Audi beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Personen wurden nicht verletzt. Am Audi entstand ein Schaden von zirka 3 000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ruderbootgestohlen

Oberhavel. Ein Ruderboot gestohlen haben Unbekannte am Wochenende von einem Grundstück am Wentowsee. Dort war das Boot vom Typ Anka mittels Stahlseil an einem Baum festgemacht worden. Die Täter durchtrennten die Sicherung und zogen das Boot über den zugefrorenen See zum Anlegesteg, von wo es offenbar abtransportiert wurde. Sachschaden: zirka 600 Euro. Zum genauen Ort konnte die Polizei keine Angaben machen.

Parkplatzunfall mit Blechschaden

Zehdenick. Vermutlich aus Unaufmerksamkeit stießen am Sonnabend gegen 10.45 Uhr ein VW und ein Mazda auf einem Parkplatz an der Verlängerten Grünstraße in Zehdenick zusammen. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden: zirka 3 500 Euro.