Polizeibericht Strausberg vom 13.02.2017

Fredersdorf-Vogelsdorf. Aus einem Lebensmitteldiscounter an der Frankfurter Straße stahlen Unbekannte am Sonnabend vermutlich Lebensmittel und alkoholische Getränke. Sie trugen die gestohlene Ware unter ihren Jacken. Eine Mitarbeiterin, die die Männer anhalten wollte, wurde zur Seite geschubst. Die Diebe flüchteten in einem Citroen.

Graffitischmierer gestellt

Hoppegarten. Am 10. Februar gegen 22.40 Uhr stellte die Polizei an der Rückseite eines Garagenkomplexes drei Graffitischmierer auf frischer Tat. Die Täter im Alter von 16, 17 und 19 Jahren erhielten Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Die Spraydosen, die sie bei sich trugen, stellte die Polizei sicher.

In ein Büro eingebrochen

Strausberg. Unbekannte sind am Wochenende im Gewerbegebiet Am Flugplatz in ein Büro eingebrochen. Sie stahlen einen Laptop. Schaden: rund 250 Euro.