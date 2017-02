Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten haben am Wochenende Diebesgut aus Hamburg und Großbritannien auf der Autobahn sichergestellt. So entdeckte am Sonnabend eine Streife an der Anschlussstelle Müllrose einen auf dem Standstreifen abgestellten Audi A4 mit falschen Kennzeichen. Das Auto war in Hamburg gestohlen worden. Bei einem 35-Jährigen, der zu Fuß neben der Autobahn unterwegs war, wurde der Audischlüssel gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Sonntagmittag wurden zudem auf einem britischen Kleintransporter ein gestohlener Motorroller der Marke Yamaha und diverse Fahrzeugteile entdeckt.Der Kleintransporter war in Großbritannien als gestohlen gemeldet. Der 37-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Mehrere Autos beschädigt

Am Sonntag haben mehrere Fahrzeugbesitzer Vandalismus an ihren Autos angezeigt. So haben Unbekannte in der Nacht zuvor die Außenspiegel von vier Pkw auf Parkplätzen am Pablo-Neruda-Block und am Bruno-Peters-Berg beschädigt. Weiterer Schaden entstand an den Heckscheiben von vier Autos an der Spiekerstraße und der Dr.-Salvador-Allende-Höhe. Der Gesamtschaden wird mit etwa 3800 Euro beziffert.

Unbekannte zapfen Diesel aus Lkw ab

Aus einem Lkw, der in einer Gartenanlage in Wiesenau abgestellt war, haben Unbekannte etwa 50 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Dabei ist auch Kraftstoff auf den Boden gelaufen, der am Sonntagvormittag von der Feuerwehr beseitigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60 Euro.

Unrat steht in Flammen

Am Sonntagnachmittag stand an der alten Kaufhalle Schwedenschanze Unrat in Flammen. Mit 200 Litern Löschwasser wurde das Feuer gelöscht.

Der Blitzer steht heute unter anderem an der Franz-Mehring-Straße. Am Mittwoch wird auf der Kopernikusstraße geblitzt.

