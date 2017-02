Polizeibericht Neuruppin vom 13.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552001/

Rheinsberg (RA) Ein Hakenkreuz sowie mehrere undefinierbare Schriftzüge sind auf einen Parkscheinautomaten an der Rheinsberger Seestraße gekritzelt worden. Die Schmierereien wurden am vergangenen Freitag entdeckt. Das 13 mal 15 Zentimeter große Hakenkreuz ist spiegelverkehrt gemalt worden. Die Schriftzüge haben die Maße von zirka 90mal 40 sowie 160 mal 35 Zentimeter. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert.

Streit um vergessenen Milch eskalierte

Karwesee (RA) Wegen zwei vergessener Milchtüten hat sich am Sonntag in Karwesee ein handfester Streit entwickelt. Ein 53-jährigen Vermieter stritt sich mit seiner 20-jährigen Mieterin, weil diese vergessen hatte, ihm das Molkereiprodukt mitzubringen. Nach einem Wortgefechtwarf sie die Tür forsch zu und traf den Mann damit am Kopf. Nach weiteren Diskussionen soll sie ihm auch einen Gummilatschen an den Kopf geworfen haben, wonach er sie an die Wand drückte. Polizisten konnten die Lage beruhigen. Sie nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung auf.