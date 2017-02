Polizeibericht Gransee vom 13.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Templin. Am Sonntagabend gegen21.25 Uhr fiel Polizeibeamten in Templin ein Opel auf, welcher auf der Seestraße fuhr. Als sie den Fahrer gestoppt hatten, schlug ihnenbei der Kontrolle Alkoholgeruch entgegen. Ein Test bei dem 26-jährigen Fahrer wies einen Wert von 1,34 Promille auf. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein des Opelfahrers sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

UnterDrogeneinfluss

Lychen. Offenbar unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war ein 28-jähriger Opelfahrer, der am späten Samstagabend auf der Stargarder Straße in Lychen in eine Polizeikontrolle geriet. Jedenfalls zeigte ein Drogenschnelltest ebendies an. Um dies zweifelsfrei zu klären, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt hatte sich für den 28-Jährigen damit erübrigt.