Turnhalle in Trebatsch dicht

Trebatsch (MOZ) Die Turnhalle in Trebatsch darf von den Sportgruppen im Ort nicht mehr genutzt werden. Darüber informierte Bürgermeister Gerd Mai die Gemeindevertreter auf der vergangenen Sitzung. Ortsvorsteher Hans-Joachim Bochwitz will das nicht hinnehmen und kämpft für den Erhalt der Halle.

Für Hans-Joachim Bochwitz kam die Nachricht aus heiterem Himmel. Im nicht-öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung Ende Januar teilte Gerd Mai den Anwesenden mit, dass die Nutzung der Turnhalle in Trebatsch "ab sofort" untersagt sei. "Weil die Sicherheit nicht gewährleistet ist", begründet Mai die Entscheidung am Telefon.

Anfang des Jahres habe es eine Begehung der Halle gegeben durch Tobias Kasparick, den Bauamtsleiter der Gemeinde Tauche, und einen Mitarbeiter einer Elektrofirma aus Beeskow. "Die elektrische Anlage hätte überprüft werden sollen, aber sie ist nicht mehr überprüfbar", teilt Mai mit. Lampen, Schalter, Steckdosen - all das sei zu alt und müsse ersetzt werden. Die Firma schätzt die Kosten auf mehr als 100 000 Euro. Das Geld würde unter anderem fließen in: die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, die Planung der Elektroanlage durch ein Planungsbüro, den Rückbau der alten und die Installierung einer neuen Anlage, die Montage einer neuen Beleuchtungsanlage sowie die der Fluchtweg- und Sicherheitsbeleuchtung.

"Das ist nicht drin", so der Bürgermeister angesichts der geschätzten Kosten sowie der nicht üppig gefüllten Gemeindekasse. Und er klärt auf: Die Halle aus DDR-Zeiten, die mehr als 25 Jahre steht, verursache jährlich Betriebskosten in Höhe von etwa 8000 Euro. "Knapp 5000 Euro nur für die Heizung, weil die Halle nicht isoliert ist." Hinzu kämen Kosten unter anderem für Strom, Versicherung und Müllentsorgung. Den Ausgaben stünden Einnahmen in Höhe von rund 2400 Euro pro Jahr gegenüber.

Derzeit ist die Halle laut Nutzungsplan 20 Stunden die Woche in Gebrauch. Es trainieren hier: eine Frauensport-, eine Volleyball-, eine Fußball- und eine Bogenschießgruppe, zudem trifft sich in der Halle auch der Juniorclub. Im Nutzungsplan ebenfalls zu finden: eine Hip-Hop-AG. "Aber die nutzt die Halle aktuell nicht", erzählt Silvio Sommerschuh. Der Vorsitzende des Sport- und Freizeitvereins Trebatsch rechnet vor: Etwa 80 Personen sind von dem Verbot betroffen.

Mai bietet den Nutzern an, stattdessen auf die Turnhalle in Tauche auszuweichen. "Es gibt noch freie Nutzerzeiten", sagt er. Sommerschuh informiert, dass die Fußballer dieses Angebot bereits angenommen und bis Ende März einen Nutzungsvertrag unterzeichnet haben. Schon ab Mittwoch spielen sie in der Halle in Tauche.

Die Frage lautet: Was passiert nun aber mit der Turnhalle in Trebatsch? Sie müsse erhalten bleiben, findet Bochwitz. "So kann man mit Kultur und Sport nicht umgehen", kommentiert er empört. Sein Vorschlag: Die Halle umwidmen, damit sie für Sport- und Kulturveranstaltungen genutzt werden kann, und so umzubauen, dass die Sicherheit gegeben ist. Dann skizziert er die Alternative: Wenn sie nicht genutzt würde, dann würde sie verfallen. "Ein Abriss kostet sicherlich auch viel Geld."

Eine Komplettsanierung der Halle wird von der Gemeinde mit 400 000 Euro angegeben. Das habe ein Ingenieurbüro 2013 geschätzt, informiert Mai. Das letzte Wort im Kapitel Trebatscher Turnhalle ist übrigens noch nicht gesprochen. Für Ende Februar, Anfang März kündigt der Bürgermeister eine Beratungsrunde mit dem Ortsbeirat, interessierten Nutzern und Fachleuten an. Geklärt werden müsse dann, welche Arbeiten zwingend notwendig seien, damit die Turnhalle wieder genutzt werden kann.