Mit Sand und Decke übers Straßen-Eis

Fürstenwalde (MOZ) Der Winter hat die Region noch voll im Griff. Vor allem der Wechsel zwischen etwas milderen Temperaturen am Tage und tiefem Frost in der Nacht sorgt dafür, dass insbesondere Sandstraße zu Eispisten wurden.

Gefährliche Piste: In der Körnerstraße in Fürstenwalde hält sich die dicke Eiskruste in manchen Abschnitten hartnäckig. Am Montag reichte sie teilweise von einem Fahrbahnrand zum anderen.

Eine Decke, ein Säckchen Sand und eine Schippe haben Ute und Bernd Kermer aus Grünheide derzeit immer im Auto. Für den Notfall. Falls eine Straße so glatt ist, dass die Räder des Autos nur noch durchdrehen. "Zum Einsatz kamen die Utensilien auch schon", sagt die 73-Jährige. Das Paar fährt nachts die Märkische Oder-Zeitung aus. Es ist für Fangschleuse in Grünheide zuständig. Um 3 Uhr beginnt die Tour. "Wir schliddern uns so durch. Man muss es mit Humor nehmen", sagt Ute Kermer.

Statt zwei Stunden dauert es nun drei bis Zeitungen und Anzeigenblätter zugestellt sind. "In Schmalenberg ist es spiegelblank", nennt Bernd Kermer ein Negativ-Beispiel. "Es gibt Flecken, die richtig vereist sind", bestätigt Mike Scheweleit, Leiter des Presse-Zustellservice Fürstenwalde. "Der Kanalweg in Spreenhagen und die Alt Hartmannsdorfer Straße sind Eispisten", sagt er. Auch in Fürstenwalde Süd, Woltersdorf und Schöneiche habe es große Probleme gegeben, ergänzt er.

Das Ordnungsamt in Fürstenwald hat bisher in 31 Fällen gegen Anlieger, die ihrer Pflicht zum Streuen und Räumen nicht nachkamen, Ordnungsverfahren eingeleitet, berichtet der zuständige Fachgruppenleiter Christoph Malcher. Schwerpunkt der Kontrollen seien Hauptverkehrsadern. Nebenstraße wurden einbezogen, wenn Probleme durch Bewohner oder Serviceunternehmen wie Post, KWU oder Zeitungsvertrieb gemeldet wurden.

Im Winter 2015/2016 hatte es nur fünf Fälle gegeben, aber der sei zum einen nicht mit dem aktuellen mit der langen Frostperiode zu vergleichen, sagt Malcher. Zum anderen habe es damals im Ordnungsamt ein Personalproblem gegeben, so dass die Kontrolle nicht so dicht waren. Diesmal kümmern sich vier Mitarbeiterinnen im Außendienst und zwei Sachbearbeiterinnen darum. Unter den 31 Fällen sind übrigens nur drei, bei denen es um Salz geht. Dessen Verwendung ist seit 1. Januar auf Geh- und Radwegen verboten.

Die Anlieger haben sich, nach Einschätzung des Ordnungsamtes, weitgehend an die Satzung gehalten. "Das ist erfreulich", sagt Malcher. "Man sieht auch in der Stadt, dass vor allem Sand und Splitt verwendet wurden." Allerdings habe das Salz-Streu-Verbot zu einem neuen Problem geführt: Ohne Tausalz sei auf Radwegen ein Sand-Schnee-Mehl entstanden, das nachts fest fror, so dass sie kaum noch zu befahren waren.

"Es kommt vor, dass Sandwege auch bei uns glatt sind", sagt Spreenhagens Amtsdirektor Joachim Schröder. "Wir versuchen dann, einen Gemeindearbeiter lang zu schicken", ergänzt er. Generell sei es aber so, dass auch auf Nebenstraßen der Winterdienst fahre. Es gebe nur wenige Ausnahmen, wie Waldweg und An der Heide in Rauen, Stäbchener- und Feldweg in Neu Zittau. Aber dort gelte, wie fast überall: Anwohner sind dafür zuständig sind, dass ihre Hälfte der Fahrbahn abgestumpft werde.

Im Amt Scharmützelsee berichtet Ordnungsamtsleiter Jürgen Knuth von gelegentlichen Beschwerden von Einwohnern über glatte Wege. Kontrollen ergäben nach Ansicht der Behörde dann aber oft auch ein anderes Bild. "Zwischen individueller Wahrnehmung und Realität klafft oft eine beträchtliche Lücke", sagt er. Da, wo die Anwohner laut Satzungen der Gemeinden für Räumen und Streuen von Straßen und Wegen zuständig sind, kämen diese ihrer Pflicht meist nach, sagt Knuth. "Vor allem auf den Dörfern sind viele Anlieger da sehr gewissenhaft."

Andererseits komme es gelegentlich vor, dass das Ordnungsamt per Zettel in den Briefkästen an Räum- und Streupflicht erinnern müsse. Ein Verwarngeld habe man zuletzt vor einigen Jahren ausgesprochen. Knuth appelliert auch für Verständnis: "Wir können nicht jeden Waldweg ständig und auf voller Breite räumen." Wo im Amt Scharmützelsee die Gemeinden für den Winterdienst zuständig sind, ist diese Aufgabe an Privatunternehmen vergeben.