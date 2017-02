Amnesty sieht Tunesiens Weg durch Polizeigewalt gefährdet

artikel-ansicht/dg/0/

Amnesty International sieht die demokratischen Reformen in Tunesien durch das zunehmend brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gefährdet. Die Behörden griffen verstärkt auf frühere Methoden, wie zu Zeiten unter Diktator Ben Ali, zurück, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Dazu zählten Folter, unrechtmäßige Verhaftungen und Hausdurchsuchungen, sowie das Drangsalieren von Familienmitgliedern von Verdächtigten.

"Die Behörden haben zweifellos die Pflicht, auf Sicherheitsrisiken zu reagieren und die Bevölkerung vor tödlichen Anschlägen zu schützen", sagte die Nordafrika-Direktorin der Menschenrechtsorganisation, Heba Morayef. Der Kampf gegen den Terrorismus rechtfertige aber keine Foltermethoden. Vielfach stünden die Methoden nicht im Einklang mit den Menschenrechten.

Der Bericht zählt 23 Fälle von Folter und Misshandlung seit Januar 2015 auf. Die Betroffenen hatten Amnesty berichtet, sie seien über Stunden gefesselt sowie mit Stöcken und Gummischläuchen geschlagen worden. Zwei Männer berichteten von sexuellen Misshandlungen.

Die Menschenrechtsorganisation kritisierte außerdem, dass die Behörden lokale und internationale Reiseverbote gegen mindestens 5000 Personen ausgesprochen hätten. Die Zahl und das Ausmaß dieser Verbote seien "unangemessen".

Nach offizieller Darstellung soll dadurch der Bewegungsradius militanter Islamisten eingeschränkt und verhindert werden, dass sich weitere Tunesier der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anschließen. Nach Schätzungen sind in den vergangenen Jahren zwischen 3000 und 6000 Tunesier beim IS in Syrien, Libyen und im Irak gelandet.

In einer Antwort an Amnesty International legte die tunesische Regierung den rechtlichen Rahmen für das Verhalten der Sicherheitskräfte im Land dar. Wie das Innenministerium mitteilte, liefen die Verhaftungen und Verhöre innerhalb dieses rechtlichen Rahmens ab. Zudem gaben die Behörden an, bekannt gewordenes Fehlverhalten untersucht zu haben.

Die Menschenrechtsorganisation kritisiert jedoch, dass Sicherheitskräfte nur selten zur Verantwortung gezogen worden seien. Zudem bemängelt Amnesty die wiederholte Verlängerung des Ausnahmezustandes in Tunesien, der den Behörden weitreichende Befugnisse zugestehe. Seit mehreren schweren Terroranschlägen im Jahr 2015 gilt in Tunesien der Ausnahmezustand. Er war zuletzt im Januar verlängert worden.