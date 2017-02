Gewi investiert 18 Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die städtische Gebäudewirtschaft wird in diesem Jahr zwischen 16 bis 18 Millionen Euro für die Sanierung und Instandhaltung ihres Gebäudebestandes ausgeben. Die größten Projekte sind in der Straße der Republik und in der Fritz-Heckert-Straße.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552009/

Die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) setzt auch in diesem Jahr ihr umfangreiches Sanierungsprogramm fort. Nachdem in den vergangenen Jahren der I. Wohnkomplex Schwerpunkt war, verlagert sich das Geschehen in den IV. Wohnkomplex. Dabei kann das Unternehmen auf Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen zurückgreifen. Denn sonst wären die ambitionierten Maßnahmen nicht zu stemmen.

Auf rund sechs Millionen Euro beläuft sich das jährliche Budget des Unternehmens, das aus Eigenmitteln bestritten wird. Dazu kommen Drittmittel, die schließlich zu der Gesamtinvestitionssumme zwischen 16 und 18 Millionen Euro führen.

Bei den großen Sanierungsarbeiten stehen zwei kurz vor dem Abschluss. Das betrifft den Block in der Karl-Liebknecht-Straße 2 bis 4. Dort entstehen altersgerechte Wohnungen, die auch von Mietern mit einer Pflegestufe genutzt werden können. Durch den Frost gab es Verzögerungen in der Fertigstellung. Im März sollen die Mieter einziehen. Die Wohnungen sind komplett vergeben. "Wir haben eine Warteliste", sagt Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke. Damit ist der I. Wohnkomplex nun einmal durchsaniert.

Ein Großprojekt, bei dem immerhin fünf Millionen Euro investiert wurden, nähert sich ebenfalls dem Ende, der Ausbau des Handwerkerhofes in der Fritz-Heckert-Straße zum Geschäftssitz der Gewi. Anfang März sollen alle Mitarbeiter dorthin vom bisherigen Geschäftssitz in der Karl-Marx-Straße umgezogen sein. Die Gewi hat dann zwar sehr viel investiert, spart sich aber künftig die nicht unerhebliche Miete in der Karl-Marx-Straße.

Ein Schwerpunkt der Sanierungsarbeiten ist in den kommenden Jahren der IV. Wohnkomplex, beziehungsweise ein Grenzteil des III. Wohnkomplexes. Letzteres bezieht sich auf den südlichen Teil der Straße der Republik 30 bis 56 sowie die beiden Eckgebäude in der Diehloer- und Fritz-Heckert-Straße. Der erste Bauabschnitt im Bereich der Diehloer Straße soll in diesem Jahr fertig werden. Im Bereich der Fritz-Heckert-Straße wurde das Objekt eingerüstet. "Wir rechnen mit einem Jahr Bauzeit", sagt Oliver Funke. Der gegenüberliegende Gebäuderiegel in der Straße der Republik, der wiederum schon zum 4. Wohnkomplex gehört, soll dann im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. In diesem Jahr sind die Planungskosten für die Maßnahme veranschlagt. Weiter saniert werden auch die Blöcke in der Fritz-Heckert-Straße, soweit sie der Gewi noch gehören und nicht an die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft verkauft werden. Das ist Bestandteil einer Kooperationsvereinbarung, in der sich die beiden großen Wohnungsunternehmen der Stadt die Sanierung des IV. WK teilen, dafür Fördermittel bekommen. Gebaut wird bei der Gewi in den Blöcken 35 bis 39 sowie 41 bis 45. 1,295 Millionen Euro Eigenmittel veranschlagt die Gewi für die Maßnahmen.

2,5 Millionen erhalten die Verwalter für Instandhaltung von Gebäuden und Sanierung von Leerwohnungen. 1,93 Millionen sind für weitere Sanierungsmaßnahmen reservier, unter anderem auch für Eigenmittel beim geplanten weiteren Abriss.