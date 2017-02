CDU-Fraktion setzt auf Kontinuität

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Daniela Zießnitz bleibt CDU-Fraktionsvorsitzende in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung. Wie ihr Stellvertreter Jean Paege wurde sie einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Die Christdemokraten wählen turnusgemäß die Spitze der Fraktion zur Hälfte der Wahlperiode neu.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552010/

"Ich freue mich über dieses Ergebnis. Es zeigt, dass Jean Paege und ich das volle Vertrauen genießen. Diese Geschlossenheit gibt uns die Möglichkeit, unsere ganze Kraft auf unsere politische Arbeit zu richten und uns voll und ganz auf die Sachfragen konzentrieren zu können. Und die sind in Falkensee ja bekanntermaßen vielfältig."

Mitte März wollen der Stadtverband und die Fraktion während der jährlich stattfindende Klausurtagung weitere Positionen erarbeiten und bestehende gegebenenfalls neu justieren. Auf der Agenda werden aktuelle Themen, wie die Bewertung der Hallenbadstudie, aber auch strategische Fragen der zukünftigen Entwicklung Falkensees wie Wohnen, Verkehr und Bildungsangebote erörtert.

"Und auch wenn das Thema Finanzen nicht besonders populär ist, gehört die nicht nur punktuelle Betrachtung der Leistungsfähigkeit immer zu einer seriösen Politik dazu. Dazu muss der Haushaltsplan so transparent gestaltet werden, dass sich die Bürger davon auch selbst ein Bild machen können. Dafür wird die CDU-Fraktion Vorschläge unterbreiten. Weiterhin ist mir wichtig, dass die Möglichkeiten für die Bürger, sich aktiv in die Stadtpolitik einzubringen, verbessert werden. Meine Erwartung ist, dass die Studie zur Bürgerbeteiligung in Falkensee dazu in Kürze auch Vorschläge enthalten wird."