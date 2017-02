Bitterer Rückschlag

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552012/

Mindestens genauso bitter wie die Ergebnisse ist die schwere Knie-Verletzung von Magnus Schlaugk.

Am zehnten Spieltag in der Volleyball-Brandenburgliga hätte die zweite Mannschaft des SV Lindow-Gransee ein großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können. Sie patzte aber - und zwar gewaltig. Auch wenn sich die Grün-Weißen im Vorfeld gegen den Liga-Primus und Aufstiegskandidaten TSGL Schöneiche II wenig ausgerechnet hatten, so war am Sonnabend zum Turnierauftakt dennoch mehr drin als es das nackte Resultat (1:3) aussagt.

Der erste Durchgang war bis zur Mitte ausgeglichen. Beim Stand von 17:14 gab es die erste kleinere Führung für die Lindower. Nach einer Schiedsrichterentscheidung kippte jedoch der Satz. Unmut und Hader einzelner Spieler über diese Entscheidung brachte das Team aus dem Tritt. Eine Aufschlagserie der Gäste endete erst bei 17:22, und der Zug war abgefahren (18:25). "Nach dieser Führung nur noch einen Punkt zu machen, ist für mich nicht nachvollziehbar", war Abteilungsleiter Frank Seeger angefressen.

Die Hausherren rauften sich aber wieder zusammen. Im zweiten Satz wurden die Schwächen in der Schöneicher Annahme gesucht und gefunden. Gleich mehrere Aufschlagserien, unter anderem von Magnus Schlaugk und Stephan Richter brachten eine 12:5-Führung. "Dass die Schön eicher Annahme so gewackelt hat, hat uns kräftig in die Karten gespielt", so Holger Ribbentrop. Er half zum wiederholten Male als Trainer an der Linie aus. Lindow blieb weiter konzentriert und aggressiv, arbeitete stark in der Abwehr und konnte auch mehrfach im Block punkten. Und beim 25:15 freute sich nicht nur Ribbentrop über den Satzausgleich. "Wir haben richtig gut gespielt. Somit sind wir auch selbstbewusst in den dritten Satz gegangen", erklärte Youngster Tobias Stöckel.

Der folgende Durchgang war wieder ausgeglichen. Ein ähnliches Powerplay wie im zweiten Satz konnten die Gastgeber jedoch nicht aufziehen. Und dann folgte ein Schockmoment, der lange Zeit Wirkung zeigte.

In der Crunch-Time verletzte sich Kapitän Magnus Schlaugk am Knie. In der Bewegung verdrehte er sich das Gelenk. "Dann war ein Bruch in unserem Spiel drin. Irgendwie lief es nicht mehr", fasste Schlaugks Teamkollege Stöckel die folgenden Minuten zusammen. Der Satz ging 20:25 verloren. Für Schlaugk war der Spieltag beendet. Eine Diagnose, wie schwer es den Kapitän erwischt hat, steht noch aus. Es ist anzunehmen, dass er die nächsten Wochen ausfallen wird. Auf die Diagonalposition rückte besagter Stöckel.

Im vierten Satz lagen die Hausherren schnell 0:5 hinten. Es war die Vorentscheidung.Auch in diesem Durchgang machte sich das Fehlen von Libero Steve Redel bemerkbar. Das stellte Coach Ribbentrop im Nachgang heraus. Zwar kämpfte sich sein Sechser nach einem 14:20-Rückstand noch einmal auf 18:22 heran, doch am Schön eicher Erfolg war nicht mehr zu rütteln.

Der Start in die Partie gegen Schulzendorf verlief gelinde gesagt turbulent. Ein Fehler auf dem Lindower Aufstellungsblatt - dieses Missgeschick war den Grün-Weißen schon einmal beim Heimturnier Anfang Januar unterlaufen - wurde von den Schiedsrichtern erst nach zwölf gespielten Punkten bemerkt. Aufgabe des Schiedsrichters ist es jedoch, noch vor dem ersten gespielten Punkt die Spielführer auf den Fehler hinzuweisen. So mussten die Lindower nach zuvor ausgeglichenem Spiel (6:6) plötzlich einem 6:0-Rückstand hinterherlaufen. Lindow verlor schließlich den ersten (zu 17) und die beiden folgenden Sätze. Eine Aufschlagserie von Stöckel im dritten Satz hätte beinahe noch die Wende gebracht, endete aber beim 23:25. Der Satz davor endete bei 21:25.

Lindow-Gransee II: Sandow, Richter, Genzmer, Odjakov, Engel, Oestreich, Hannemann, Stöckel, Schlaugk