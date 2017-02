Schülerzahlen steigen weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Mit Blick auf die weiterführenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft gibt es acht Oberschulen an denen aktuell 1.890 Schüler lernen. 1.930 werden es in fünf Jahren sein. Weiterhin gibt es zwei Gesamtschulen, ab 2020/21 in Brieselang möglicherweise eine dritte. Bislang sind dort 1770 Schüler gemeldet: Die Zahl soll stabil bis ansteigend sein. An den fünf Gymnasien im Landkreis sind aktuell rund 3.550 Schüler im Abiturmodus. Die Zahl bleibt den Angaben zufolge auch in den kommenden Jahren stabil. Dazu sind im Landkreis fünf Förderschulen ansässig. Mit dem Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen gibt es natürlich noch Bildungsangebote in privater Trägerschaft.

Insgesamt lernen weit mehr als 17.000 Schüler an den Bildungseinrichtungen, darunter auch am Oberstufenzentrum Havelland mit rund 1.600 Schülern. Das geht aus der Statistik der aktuell fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung hervor.

Apropos. Laut Angaben von Frank Neitzel, Leiter des kreislichen Schulverwaltungsamtes, haben bis auf die Stadt Rathenow keine weiteren Kommunen einen eigenen Schulentwicklungsplan aufgelegt. "Ich würde es begrüßen, wenn dem so wäre", sagte er.