Viele Eberswalder nutzen Maerker

Eberswalde (MOZ) Nichts beschäftigt die Eberswalder zurzeit so sehr wie der Winterdienst - auch im Maerker-Portal mehren sich Hinweise und Beschwerden. 2016 erlebte die Stadt das erste komplette Jahr mit der Bürger-Plattform und spricht insgesamt von einer Arbeitserleichterung.

Grün heißt fertig: Die Ampel zeigt dem Maerker-Nutzer den Stand der Bearbeitung an. In diesem Fall steht sie auf Grün. Das Problem mit den Straßenlaternen ist erledigt

Seit das Portal auf der Seite der Stadt freigeschaltet wurde, sind 420 Hinweise eingegangen. Ganze 240 waren es im vergangenen Jahr. Ganz oben taucht am Montag das Thema Schneebruch auf. In einem Finower Garagenkomplex wird die Zufahrt durch herabgestürzte Äste blockiert. Die Ampel neben dem Hinweis steht auf Gelb. Das heißt, die Angelegenheit ist noch nicht abgeschlossen, aber in Auftrag gegeben.

Eberswalde nimmt es ziemlich genau damit, die Hinweisgeber auf dem Laufenden zu halten. Das bindet natürlich auch Arbeitskraft in der Verwaltung. "Es gibt eine Maerker-Hauptredaktion, die im Bürgermeisterbereich angesiedelt ist. Hier werden alle eingehenden Hinweise und gegebenenfalls vorhandene Bilder zunächst hinsichtlich Datenschutz relevanter Aspekte geprüft", erklärt Eberswaldes Pressesprecherin Nancy Kersten. "In den einzelnen Fachämtern gibt es wiederum Maerker-Redakteure, die von der Hauptredaktion über ein Maerker-Postfach die eingehenden Hinweise zur Bearbeitung erhalten."

Die Genauigkeit hat einen Grund. Denn als Eberswalde 2015 als 78. Kommune zum Maer-ker kam, hat die Stadt ein Service-Versprechen abgegeben, das auf der Internetseite des Rathauses nachlesbar ist. Darin steht unter anderem, dass man sich verpflichtet, innerhalb von drei Arbeitstagen eine verbindliche Antwort auf den jeweiligen Bürgerhinweis zu veröffentlichen.

"Eberswalde ist es wichtig und ein selbst gestecktes Ziel, sich an diese Vorgaben zu halten und nach Möglichkeit keine Verzögerungen oder längeren Bearbeitungszeiten aufkommen zu lassen", so Nancy Kersten. Ausnahmen könne es bei Extremsituationen wie dem Schneefall in den zurückliegenden Wochen trotzdem geben.

Natürlich sei der Service mit Zeit verbunden. Nichtsdestotrotz stelle er eine große Arbeitserleichterung für die Verwaltung dar, macht die Pressesprecherin deutlich. "Viele Missstände werden nun Dank der Hinweise, also Hilfe der Bürger, schnell entdeckt", sagt sie. Vor Einführung des Maerkers habe der Bauhof Kontrollfahrten durchführen müssen, um defekte Laternen ausfindig zu machen. Jetzt kämen die Meldungen direkt von den Eberswaldern.

Jede Meldung werde vor der Veröffentlichung geprüft und gegebenenfalls nach Maßgabe des Datenschutzes angepasst. "Anonyme Hinweise werden entsprechend unserer Nutzerbedingungen nicht veröffentlicht, auch beleidigende Kommentare und Formulierungen werden nicht veröffentlicht", stellt Nancy Kersten klar.

Außerdem werde bei Dopplungen nur eine Nachricht auf der Internetseite angezeigt. Insgesamt, so schildert Kersten, seien die Eberswalder im Umgang mit dem Maerker-Portal sehr diszipliniert. "Ja, geradezu vorbildlich und höflich", fügt sie hinzu. Die überwiegende Anzahl an Hinweisen sei sehr sachlich formuliert.

Bisher hätten diese auch immer klar in eine Kategorie gepasst. Im Winter sei das die Schneeberäumung und die kaputte Straßenlaterne. "Im Sommer erreichen uns größtenteils Hinweise zu Verunreinigungen, illegalen Müllablagerungen, Straßenschäden und Vandalismus", berichtet die Pressesprecherin.

In Brandenburg nutzen mittlerweile 91 Kommunen den Maerker. Im Barnim sind neben der Kreisstadt auch Bernau, das Amt Biesenthal-Barnim, Werneuchen und Wandlitz mit von der Partie. Das Amt Joachimsthal (Schorfheide) steht kurz vor der Freischaltung. Das System wird den Teilnehmern vom Land spendiert. Es steht den Städten und Gemeinden kostenlos zur Verfügung.

