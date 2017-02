Hader zerstört Bruckner

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Dass Landsleute zusammenhalten, ist auch eher ein Gerücht. Anders lässt sich kaum erklären, dass der Wiener Regisseur Josef Hader den oberösterreichischen Komponisten Anton Bruckner so sehr in die Pfanne haut. Am Anfang von Haders Komödie "Wilde Maus" erfährt der Zuschauer nämlich, dass die Stadionhymne "Seven Nation Army" von den White Stripes vom ersten Satz aus Anton Bruckners 5. Sinfonie inspiriert wurde. Und glauben Sie mal: Wenn man das einmal weiß, kann man das Meisterwerk, das den Beinamen "Katholische Sinfonie" trägt, nie wieder hören, ohne an gröhlende und stampfende Fußballfans zu denken. Wenn Haders Film gut in den Kinos läuft, dürfte Bruckners Werk auf Jahrzehnte zerstört sein.