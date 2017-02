Mord ist eine Option

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Bill hat den Blues: Seine Frau Janet ist gerade zur Ministerin aufgestiegen, will das Erreichen der Karrierespitze feiern und hat deshalb Freunde eingeladen - doch was legt Bill (Timothy Spall) auf? Genau, Blues. Das werden auf diesem Fest nicht die einzigen Misstöne bleiben. Regisseurin Sally Potter hat in ihrem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag "The Party" Dutzende Untiefen eingebaut. Bill selbst platzt gleich mit zwei Enthüllungen heraus.