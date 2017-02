Wunschliste wird länger

artikel-ansicht/dg/0/

Der aktualisierte Straßenausbaubedarfsplan für die Stadt Angermünde ist lang und eigentlich eher eine Wunschliste. 58 Straßenbaumaßnahmen in Angermünde und in den Ortsteilen sind dort aufgelistet, die die dringlichsten Projekte bis zum Jahr 2021 aufführt, vom Radweg über Gehwege bis zur Anlieger- oder Ortsverbindungsstraße. Jetzt kommen drei Projekte hinzu. Der Ausbau der Zuchenberger Straße zwischen der Kreisstraße nach Altkünkendorf und dem Ortseingang Zuchenberg wird in den Bedarfsplan mit aufgenommen, ebenso der Neubau der Straßenbrücke auf dem Stadtweg über den Salbeibach in Stolpe sowie der Neubau der Straßenbrücke über den Schmidtgraben in Biesenbrow.

Für die Finanzierung dieser Maßnahmen werden Mittel aus nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungenverwendet. Außerdem wird Geld frei, das ursprünglich für den Straßenbau am Berliner Tor zur Standorterweiterung der Behindertenwerkstatt vorgesehen war. Doch die Uckermärkischen Werkstätten haben ihre Pläne geändert und werden ihren Standort am Berliner Tor verlegen und dort nicht mehr ausbauen. Somit wird auch der Straßenausbau dort überflüssig und die geplanten Mittel können für andere Projekte verwendet werden. Damit finanziert die Stadt Angermünde die notwendigen Eigenanteile für Fördermittel, die für alle Straßenbauprojekte aus verschiedenen Töpfen beantragt wurden und werden. Von der Bewilligung von Fördermitteln hängt schließlich auch die Reihenfolge und der Zeitplan der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Bedarfsplan ab, der ausdrücklich keine Prioritäten mehr auflistet, sondern Flexibilität ermöglicht. Große Sprünge kann Angermünde in Sachen Straßenbau allerdings nicht machen. Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen würden Kosten in siebenstelliger Höhe betragen. Die Liste der Maßnahmen im Bedarfsplan wird auch nach 2021 noch nicht abgearbeitet sein und immer wieder um weitere Bedürftigkeiten erweitert.

In diesem Jahr hat die Fertigstellung der Oderberger Straße sowie der Bau des Radweges zwischen Schmargendorf und Klein Ziethen Vorrang. Für den neu in den Bedarfsplan aufzunehmenden Ausbau der Straße nach Zuchenberg sowie die beiden Brückenbauprojekte wurden bereits 2016 Fördermittel beantragt und eine Bewilligung in Aussicht gestellt, die jedoch noch nicht vorliegt. Die Eigenmittel der Stadt können nun jedoch gesichert werden.

Bei anderen Straßenbauprojekten im Stadtgebiet werden auch Anlieger entsprechend der Satzung anteilig an den Kosten beteiligt. Darüber sollen die betroffenen Anwohner frühzeitig informiert werden.