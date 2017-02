Doppel-Gold und Aufstieg in die A-Klasse

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Schon seit längerer Zeit tragen die Bundesländer Brandenburg und Berlin ihre Meisterschaften im Tanzsport gemeinsam aus, um gut gefüllte Teilnehmerfelder garantieren zu können. Das hauptstädtische Parkett ist jetzt abermals für ein Schwedter Paar zu einer Erfolgsbühne geworden. Am Wochenende fand in Berlin das Championat in den Lateintänzen sowohl in der Jugend B als auch in der Hauptgruppe B statt. In beiden Wettbewerben starteten Mark Sebastian Krüger und Tabea Mayerhoff als Titelverteidiger für den Tanzsportclub Schwedt.