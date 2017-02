Bären spielten sich in einen Rausch

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Es war schon überraschend und beeindruckend zugleich, wie in der Handball-Landesliga der HSV Bernauer Bären den Konkurrenten des Oranienburger HC III am Sonntag beherrschten und das Remis aus der Hinrunde vergessen machten.

Die Gäste aus Oranienburg starteten gut in die Begegnung und lagen bis zum 3:2 aus ihrer Sicht in Führung. Letztmalig, denn von nun an spielten sich die Bernauer in einen wahren Rausch. Flüssige Kombinationen und gelungene Anspiele an den an diesem Tag unwiderstehlichen David Schleicher und ein Torerfolg von Maximilian Prüfer machten aus dem Rückstand eine umjubelte 8:4-Führung für die Gastgeber.

Im Anschluss daran zeigten aber auch die Gäste, dass sie nicht in die Hussitenstadt gekommen waren, um die Punkte ihrem Gastgeber zu überlassen. Bis zur 15. Minute erzielten sie drei Tore, ohne einen Gegentreffer zuzulassen, und konnten auf 8:7 verkürzen. Sie hatten am Sonntag aber einen Konkurrenten, dem im Anschluss fast alles gelang, der wie entfesselt spielte.

Die Schützlinge von Christopher Metzdorf spielten schnell und sicher, sahen den besser positionierten Mannschaftskameraden und überwanden Oranienburgs Torhüter bis zur Halbzeitpause noch weitere zwölfmal - Pausenstand 20:11 für den HSV.

Aufbauend auf eine aufmerksame und offensive Abwehrarbeit und die sehr guten Torhüter Jens Schönstädt in der ersten Halbzeit und Jens Mucha in Halbzeit zwei, boten die Bernauer Bären auch in der Offensive lange Zeit nicht gesehene Spielfreude.

Die an diesem Tage deutlich sichtbare Überlegenheit der Bernauer Bären hielt auch in Halbzeit zwei an. Zeugen ihres mühevollen Sieges beim Tabellenschlusslicht Wittenberge rieben sich verwundert die Augen. War das die gleiche Mannschaft?

Oranienburg gab sich zwar nicht auf, kämpfte nun aber vermehrt mit übertriebener Härte. Durch einige Frust-Fouls und den daraus resultierenden Zeitstrafen machten sie sich so das Leben, sprich das Spiel, selbst schwer.

Der Sieg der Heimmannschaft wurde mit lang anhaltendem und lautstarkem Jubel der Zuschauer belohnt. Abwehrchef und Kreisspieler David Schleicher war mit elf erzielten Toren der erfolgreichste Werfer.

Aber wenn ein Kreisspieler für eine hohe Zahl erzielter Treffer erwähnt wird, zeigt es vor allem, wie mannschaftsdienlich alle seine Mitspieler in dieser Partie agiert haben. Es war ein sehenswertes Spiel der Bernauer, ein Spiel, wie es sich ihre Zuschauer und Fans öfter wünschten und das hoffentlich keine "Eintagsfliege" ist.

Sein erstes Spiel in der laufenden Saison absolvierte für die Bären der bisher verletzte Daniel Meier. Daniel zeigte sich nach der langen Zwangspause bereits in guter Verfassung. Auch Krishan Gunawan kann, wenn alles gut geht, sein Team bald wieder verstärken.

Bernau: Schönstädt und Mucha, Hildebrand (2), Findeisen (4), Manzke (6), Schleicher (11), Wolf (2), Lenz (2), Bohne (2), Prüfer (7), Sprengel (2), Prüfer, Meier (4)