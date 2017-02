Erfolgreich an der Börse gezockt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wer an der Börse Erfolg haben will, muss die Zusammenhänge zwischen Unternehmen und Märkten durchschauen und eine gute Portion Nervenstärke mitbringen. Mit dieser Strategie schafften es die "Dachsjäger" bei der 34. Spielrunde des Planspiels Börse ganz nach oben. Das Schülerteam der Kreissparkasse Börde setzte sich mit einem Depotgesamtwert von 69 250,70 Euro gegen seine Konkurrenten durch. Damit ist das Team auch international absoluter Spitzenreiter.

Auch die Sieger in der regionalen Wertung der Sparkasse Barnim stehen mittlerweile fest. Im Schülerwettbewerb Depot-Gesamtwertung kommt das Gewinnerteam "girl-power" in diesem Jahr von der Europaschule aus Werneuchen und erhält 220 Euro von der Sparkasse Barnim. Mit einem Depotwert in Höhe von 53 642,71 Euro sicherten sich die Zocker den ersten Rang. In der Nachhaltigkeitsrangliste erkämpfte sich das Team "Promethean", ebenfalls von der Europaschule aus Werneuchen, den ersten Platz. In diesem Jahr kämpften 111 "Zockerinnen und Zocker" in 32 Teams um den ersten Platz. Schüler, Studenten, Lehrer, Mitarbeiter und die Auszubildenden der Sparkasse Barnim sorgten für eine spannende Spielrunde. Insgesamt belohnt die Sparkasse Barnim mit 1200 Euro.

Der simulierte Wertpapierhandel beim Planspiel Börse vertieft wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen: Wie reagieren die Finanzmärkte auf politische Entscheidungen? Welche psychologischen Faktoren beeinflussen die Anleger? Die Sieger der diesjährigen Spielrunde sind diesen Fragen erfolgreich auf den Grund gegangen und haben sich an über 35 900 Teams vorbei an die Spitze gesetzt.

Wer beim Planspiel Börse nicht unter den Siegern war, hat beim nächsten Mal eine neue Chance. Die neue Spielrunde beginnt im Oktober. Die Sparkasse Barnim freut sich schon heute auf alle interessierten Schülerinnen und Schüler.