Fehrbelliner wünschen sich eine eigene Stadthalle

Die Idee kommt nicht von ungefähr. Einen eigenen Saal hatte die Stadt noch nie. Wenn vor Jahren mit dem Fehrbelliner Karnevalklub (FKK) Fasching gefeiert wurde oder Bands spielten, passierte das im Saal des Fehrbelliner Hofes. Auch die Kleintierzüchter stellten dort aus. Seitdem der Saal aber wegen Baumängeln gesperrt ist, müssen sich die Vereine nach einer anderen Bleibe umsehen. Der FKK ist im Saal der Rhinmilch am Rande der Stadt untergekommen. Die Züchter sind gar bis nach Linum ausgewichen.

Hinzu kommt noch das Problem, dass die Rhinhalle offiziell als Turnhalle deklariert ist. Demnach dürfen sich darin nicht mehr als 199 Personen gleichzeitig aufhalten - zu wenig für größere Veranstaltungen wie beispielsweise das Weihnachtsprogramm der Schule.

Die Umnutzung des Gebäudes von der Turn- zur Mehrzweckhalle, in der laut der Versammlungsstättenverordnung dann mehr Publikum Platz nehmen darf, hat sich die Gemeinde für dieses Jahr vorgenommen. Rund 120 000Euro soll das kosten. Zu viel findet der Ortsbeirat.

"Wenn es nichts bringt, ist das Geld weg", so der Abgeordnete Peter Marienfeld (CDU). Nach seiner Meinung sollte dieses Geld in einen alternativen Treffpunkt gesteckt werden. Marienfeld brachte dafür den ehemaligen Plus-Supermarkt ins Spiel, in dem derzeit ein Online-Händler seinen Sitz hat. Das Grundstück wird aktuell zum Kauf angeboten. "Das wäre groß genug, ist zentral gelegen und es gibt genügend Parkplätze", sagte er. Zudem soll auch die Ausstattung in Ordnung sein.

"Den Traum hatten wir vor Jahren schon. Aber damals war die Summe, die dafür aufgerufen wurde, immens", so Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU), der sich am Giebel aber gut einen roten Schriftzug "Stadthalle Fehrbellin" vorstellen könnte.

Hin- und hergerissen von der Idee war Günter Kleiner (CDU). Nach seiner Einschätzung dürfte die Rhinhalle für die meisten Veranstaltungen auch ohne neuen Status ausreichen: "Wenn zum Fasching 150Leute kommen, warum dann die Umnutzung machen?" Auf der anderen Seite sah auch er das Probleme, dass die Rhinhalle stets gut ausgelastet ist und dort Parkplätze fehlen.

Laut Sternbeck ist bereits jetzt schon nahezu jeden Tag die Halle besetzt. Sollten dann noch weitere Termine dazu kommen, könnte es Schwierigkeiten mit dem Sportunterricht geben, wenn kurzfristig beispielsweise erst der Bodenbelag gewechselt werden muss. Wie die Halle dann künftig verwaltet und die Zeiten vergeben werden sollen, war auch für Axel Gutschmidt (SPD) von Interesse.

"Es geht ja auch darum, eine Ausweichmöglichkeit anzubieten. Wir müssen gucken, ob wir auch einmal für alle etwas kriegen", so Sternbeck. Die Schule könnte das Gebäude an der Promenade dann ebenfalls nutzen.

Um etwas Geld für den gewünschten Ankauf der Immobilie zusammenzubekommen hat der Beirat im Etatentwurf einige Positionen verändert. Die 120000Euro für die Rhinhalle würde er lieber in das neue Projekt stecken. Weitere 54000Euro werden zudem gespart, weil für die alte Schmiede an der Schollstraße kein Zuschuss mehr gezahlt werden muss. 5000Euro für den Bau eines Zauns zum Faustballplatz wurden ebenfalls infrage gestellt.

Zur Idee des Fehrbelliner Ortsbeirates, der die Folgekosten noch nicht thematisierte, sagte Bürgermeisterin Ute Behnicke (parteilos) nicht viel, außer dass auch für den einstigen Super-Markt die Umnutzung offiziell beantragt werden müsste. Sie hatte zuvor die Finanzen der Gesamtgemeinde auf den Punkt gebracht. "Haushalt 2017 - ich habe schon bessere gesehen. Unsere finanzielle Situation stellt sich erheblich anders dar, als wir es uns wünschen sollten", sagte sie.

Der Ergebnishaushalt weist ein Minus in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro aus, geplant hatte die Gemeinde mit rund 1,3 Millionen Euro. Laut Behnicke brechen der Gemeinde in diesem Jahr Zuweisungen des Landes weg. Deren Berechnungsgrundlage sind die Steuereinnahmen der Gemeinde von vor zwei Jahren - und die waren im Unterschied zu heute sehr gut, weshalb das Land nur 2,8 Millionen Euro überweist. Im Jahr zuvor waren es noch 3,3Millionen Euro.

Bei der Abgabe an den Kreis sieht es genau anders herum aus. Fehrbellin hatte gute Einnahmen, wird in diesem Jahr also 4,2Millionen Euro überweisen, statt 3,8Millionen Euro. "Da haben wir schon ein Loch in der Kasse von 929800Euro, ohne das wir etwas dafür können", so Behnicke. 300000 Euro wird die Gemeinde noch kompensieren können. Um das Minus aber komplett ausgleichen zu können, wir die Gemeinde wieder an ihr Erspartes gehen müssen. Die Rücklage beläuft sich laut Behnicke aktuell auf rund 5,8Millionen Euro. Eine Entspannung im Haushalt erwartet Behnicke erst wieder im Jahr 2019.