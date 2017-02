Schlagerrmusik in Velten: Von Herzeleid bis Liebesfreud'

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Der Vormittag ist in den Sommermonaten für Viele reserviert. Dann wird "Immer wieder sonntags" im Fernsehen geschaut. Und im Winter? Am Sonntag wurde die musikalische Wohnzimmerwohlfühlatmosphäre in die Ofen-Stadt-Halle gebracht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552027/

Waren die absoluten Publikumslieblinge: Mit ihren leicht rockigen Songs, die das Landleben lobten, kamen die Dorfrocker in der Ofen-Stadt-Halle gut an.

Waren die absoluten Publikumslieblinge: Mit ihren leicht rockigen Songs, die das Landleben lobten, kamen die Dorfrocker in der Ofen-Stadt-Halle gut an. © MZV

Zwar nicht vormittags, dafür aber am Nachmittag machte die Tour "Immer wieder sonntags - unterwegs 2017" in Velten Halt und sorgte für einen dreistündigen Unterhaltungsmarathon mit einem Mix aus Schlager, Volksmusik und einer großen Portion Humor.

Mit einem lauten "Servus" eröffnete Moderator Stefan Mross die Show in der "Weltstadt Velten" und stürzte sich umgehend in ein Bad in der Menge. Hände wurden geschüttelt, kurze Grußworte gewechselt, und dann ging es schon los mit der durchgetakteten Unterhaltung auf der Bühne. Mit dabei und ganz sicher nicht in einer Nebenrolle waren Witzchen und Späße. "Humor ist der rote Faden, der sich durch unsere Show zieht. Lachen ist gesund", sagte Stefan Mross, der die Show seit 2005 moderiert, und reihte sehr zur Freude des Publikums einen Kalauer an den anderen. Da war der Hinweis vom Band, der vor der Veranstaltung abgespielt wurde, gar nicht mehr so abwegig: "Sie dürfen gern zeigen, dass Sie sich freuen. Aber schlagen Sie nicht Ihren Sitznachbarn" säuselte da eine Frauenstimme. Und tatsächlich folgten in den nächsten Stunden Schenkelklopfer en masse.

Die Schweizer seien langsam, die Bayern stur. Was denn auf die Veltener für ein Vorurteil zutreffe, wollte der singende Moderator wissen. Spätestens mit dem Zwischenruf eines Mannes aus den vorderen Reihen tobte die Halle: "Velten, so was hamwa selten!" Auch Stefan Mross selbst nahm sich nicht zu ernst und kam mit einer Mross-Miniaturausgabe auf die Bühne. Die Marionette hatte ihm vor einigen Jahren Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack geschenkt. Die beschrieb den Schaffensprozess der Puppe eingehend: Mächtig gefüttert werden müsse Mini-Mross in der Bauchgegend, um an das Original heranzureichen. Und dass es ein echter Holzkopf sei. Ob das auch auf die lebende Vorgabe zutrifft, durften die johlenden Zuschauer für sich selbst entscheiden. Warum Anna-Carina Woitschack überhaupt eine Marionette verschenkte, wurde auch schnell erklärt: Ihre Familie ist seit 300 Jahren im fahrenden Marionettentheater-Geschäft. "Da wird Tradition noch groß geschrieben", lobte Mross und spann den Bogen zur Show. Auch "Immer wieder sonntags" setzt auf Bewährtes. Ein weiteres Erfolgsrezept: "Bei uns wird nicht Englisch gesprochen."

Das stellten alle Künstler unter Beweis. Zeigten sich die Zuschauer bei Anna-Carina Woitschack noch etwas verhalten, waren Die Dorfrocker die Stimmungs-Eisbrecher. Nach nur wenigen Takten wurde munter mitgeklatscht und geschunkelt. Schon bald stand die halbe Halle und feierte die Darbietung der drei fränkischen Brüder in Lederhose. "Wer kommt vom Dorf?", fragte Sänger Tobias Thomann in die Zuschauerreihen. Zwar gingen nur wenige Hände zögerlich in die Höhe, doch sangen ein paar Minuten später alle kräftig den Refrain zu "Dorfkind", einer Hymne ans Leben auf dem Land.

Der Stargast war Claudia Jung, die mit warmen Applaus begrüßt wurde. Mit welchen Liedern sie auftreten solle, stelle sie jedes Mal vor eine schwierige Entscheidung. Immerhin hätten sich in all den Jahren im Showgeschäft viele bekannte Stücke angesammelt, erzählte sie. Also stellte sie einen kleinen Überblick aus 30 Bühnenjahren zusammen, der in acht Minuten passte und die ersten Tänzer in die Gänge bewegte. Die Sprembergerin Franziska Wiese rundete das musikalische Programm ab. Mit einer Mischung aus Violinenspiel und Powergesang über Liebe und Herzschmerz überzeugte sie die Besucher.

Die musikalische Spannbreite reichte von der langsamen Ballade bis zur treibenden Partymusik, von Herzeleid bis Liebesfreud. Unterbrochen wurde das Gefühlskarussell von der zotigen Frau Wäber, die allein durch ihr grelles Äußeres Lacher erzeugte. Anzüglichkeiten, die leidigen sozialen Medien und auch Donald Trump bekamen bei Frau Wäber ihr Fett weg. Und da waren sie wieder: die Schenkelklopfer. In Velten ging das Konzept von "Immer wieder sonntags" voll auf. Selbst, oder gerade weil es nicht im heimischen Wohnzimmer vom Bildschirm flimmerte.