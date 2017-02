Blau-Weiß-Team führt Landesliga souverän an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) In der Gewichtheber-Landesliga Brandenburg/Berlin konnte die Mannschaft des TSV Blau-Weiß Schwedt ihre Spitzenposition auch nach dem Duell gegen den Tabellenzweiten AC Heros Berlin behaupten.

Die "Reserve" des Erstbundesligisten Oder-Sund-Team siegte auswärts in der Hauptstadt mit 363,4: 301,8 Relativpunkten.

Das junge, aber trotzdem bereits wettkampferfahrene Schwedter Team zeigte von Beginn an, dass es keine Gastgeschenke verteilen wollte. Mit Sandra Krause, Laura-Sophie Kabs, Dennis Hansch und Martin Adler blieben gleich vier TSV-Athleten im Reißen ohne Fehlversuch. Dabei begnügten sich die Gäste bei ihren Versuchen durchaus nicht mit Sicherheitslasten. Kabs blieb mit 58 kg nur ein Kilogramm unter ihrer Bestleistung, bei Krause waren es zwei, Dennis Hansch egalisierte mit 65 kg seinen persönlichen Bestwert.

Jens Blechschmidt leistete sich einen Fehlversuch bei 85 kg, bei Tizian Kluth blieb die Hantel zweimal Sieger im Reißen (100/103 kg). Nach der ersten Teildisziplin hatte die Mannschaft aus Schwedt einen komfortablen Vorsprung von 30 Relativpunkten gegenüber dem gastgebenden AC Heros.

Wer nun glaubte, dass es die Gäste im Stoßen etwas ruhiger angehen lassen, sah sich getäuscht. War es 14 Tage zuvor das Bundesligateam, das im Heimwettkampf komplett ohne Fehlversuch im Reißen geblieben war, so lieferte nun die Landesliga-Mannschaft einen fehlerfreien Wettkampf im Stoßen. Auch in dieser Disziplin näherten sich fast alle TSV-Heber ihren bestehenden Bestwerten an oder legten sogar zu.

Dennis Hansch steigerte seinen Höchstwert gleich um zehn Kilogramm auf nunmehr 90 kg. Mit seiner Zweikampfleistung von 155 kg steuerte er 67 Relativpunkte zum Auswärtssieg bei. Die größten Punktlieferanten des Gastes waren die jungen Damen: Sandra Krause und Laura Sophie Kabs erreichten jeweils 82 Relativpunkte und waren mit recht deutlichem Vorsprung die Stärksten des Wettkampfes. Dritter dieser internen Wertung war mit Martin Adler ebenfalls ein Schwedter: Seine 243 kg im Zweikampf bedeuteten 74,4 Relativpunkte.

Komplettiert wurde das Ergebnis des Siegerteams durch 58 Relativpunkte von Tizian Kluth, die er mit 220 kg als Zweikampfleistung erreichte.