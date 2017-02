TTC-Damen verlassen erstmals Abstiegsplätze

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In der Tischtennis-Regionalliga Nord hat sich die Reise in den Norden Deutschlands für Finows erste Damenmannschaft gelohnt. Mit einem 8:6 bei Schlusslicht Spvg Oldendorf und einem 7:7 bei der SG Marßel Bremen schafften die Barnimerinnen den Sprung auf den Relegationsplatz (Rang 8).

Allerdings wurde die Begegnung in Oldendorf zu einem echten Härtetest, denn nach einer 6:2-Führung der Finowerinnen kamen die Gastgeberinnen mit einem starken Zwischenspurt auf 6:7 heran. Doch Isabell Puskas band den Sack zum 8:6 zu. Sie besiegte Rica Henschen mit 3:1. Carolin Mews spielte nur im Doppel. In den Einzeln kam Chiara Baltus ins Team.

Am nächsten Tag war der Tabellenfünfte Marcel Bremen der Gastgeber. Diesmal kam Caroline Mews für Baltus komplett ins Aufgebot. Finow erwischte mit dem Gewinn beider Doppel einen Musterstart. Doch die Bremerinnen gewannen von den ersten vier Einzeln drei. Nur Mews konnte ihr Spiel gewinnen. Über die Stationen 3:5, 5:5 führte Bremen dann 7:6. Isabell Puskas, die ihre ersten zwei Einzel verlor, bewies mit 3:1 gegen Klara Bruns abermals gute Nerven und ließ ihr Team über das 7:7 jubeln. Starker Rückhalt war Carolin Mews, die in ihren drei Einzeln und im Doppel mit Claudia Petereit unbesiegt blieb. Erstmals verlassen die Finowerinnen als Aufsteiger einen direkten Abstiegsplatz und belegen nun den Relegationsplatz. Nächster Gegner ist am 25. Februar der Tabellenzweite SC Poppenbüttel.

Finow: Gragoll 2,5 Pkt., Puskas 2,5, Petereit 1,5, Baltus 1, Mews 0,5 Finow in Bremen: Gragoll 0,5, Puskas 1,5, Petereit 1,5, Mews 3,5