Deutsche Qualität aus Angermünde

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Firma AkoTec ist auf vielen Wirtschafts- und Technikmessen im In- und Ausland vertreten und präsentierte sich erstmals auch auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Auf der weltgrößten Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau stellte die Angermünder Firma ihre hochwertigen Voll-Vakuumröhrenkollektoren vor, die Sonnenenergie in hocheffiziente Wärmeenergie verwandeln. Für das innovative Angermünder Unternehmen war die Teilnahme an der Grünen Woche ein Erfolg. An dem Messestand, der durch den großen Musterkollektor in den Farben schwarz, rot, gold nicht zu übersehen war, ließen sich viele interessierte Besucher über die Möglichkeiten der Solarenergie auch für Privathaushalte und die Gestaltungsvielfalt der Kollektoren beraten und informierten sich über die Wirkungsweise der hochmodernen Technologie, die AkoTec entwickelt hat. Auch die Einsatzmöglichkeiten wurden Interessierten detailliert erläutert und an den Ausstellungsstücken die einfache Montage, ob auf dem Dach oder an der Fassade, vorgeführt. Ein kleines Modell zum Anfassen demonstrierte, wie die Röhren die Sonnenenergie einsammeln und wie effektiv sie sind. AkoTec entwickelte Voll-Vakuumröhrenkollektoren mit , die zu 100 Prozent ein deutsches Qualitätprodukt sind. Zu den Messebesuchern in Berlin gehörte auch die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Barbara Hendricks, die sich über die Funktionalität und Effektivität der Produkte made in Angermünde informierte