Über 100 Wochenkilometer in den Knochen

Bernau (MOZ) Ultraläufer sind ja nicht zimperlich und so fahren sie nicht in den sonnigen Süden zum Trainieren, sondern üben überall dort, wo es gerade geht. Kürzlich war daher ein kleines Trainingslager des LG Nord Ultrateams im Hause Stutzke in Klosterfelde geplant, zu dem eine Athletin sogar aus dem sonnigen Süden (Barcelona) in das von einem neuerlichen Wintereinbruch geplagte Brandenburg reiste.

Zum Auftakt wurde zunächst nur einmal gelaufen, zusammen mit dem Trainer Jörg Stutzke.

Am nächsten Tag ging es dann schon mal zur Sache. Zunächst stand eine Leistungsdiagnostik für einige Sportler bei Olympiaarzt Bernd Wolfarth in der Sportmedizin der Charité an, mit dem das Ultrateam eine Kooperation hat. Am Abend trafen sich dann zahlreiche Athleten im Sportforum Hohenschönhausen zum Hallentraining. Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgten dafür, dass auch die ersten 10 Kilometer schon drinnen absolviert wurden, aber Ultraläufer sind es ja gewohnt, viele Runden zu laufen und waren deshalb nicht wirklich erschrocken darüber. Es folgten Steigerungsläufe, zehnmal 100-Meter-Technikläufe, Lauf-ABC und Stabitraining.

Tags darauf gab es zwei Trainingseinheiten in verschiedenen Tempogruppen, am nächsten Tag ebenso. Der Freitag war der Tag für den langen Lauf, zwischen 25 und 35 Kilometer war alles dabei.Aber auch hier kam das Krafttraining nicht zu kurz. Rebecca Walter zeigte tolle Übungen und gab so mache Anregung für die anderen. Am Abend wurde gemeinsam gekocht und gegessen, auch das gehört zu einem erfolgreichen Trainingslager.

Am letzten Tag fiel das Frühstück aus: Nüchternlauf war angesagt. Danach gab es natürlich dann doch etwas zu essen und dazu eine Auswertung der Woche. Das Fazit war durchweg positiv. Es war eine intensive Woche für alle. Alle hatten weit über 100 Wochenkilometer in den Beinen. Achim Dierkopf war jeden Tag aus Panketal angereist, die anderen blieben vor Ort. Es war eine tolle Gemeinschaft und eine Woche, die alle in ihrem Training weit voran gebracht hat.