Front gegen Putenmast in Reitwein

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552044/

Die Bewohner fürchten zu viele Unwägbarkeiten für die Gesundheit der Einwohner, für die Entwicklung im Ort und für die Natur. Die besondere Lage der geplanten Anlage in unmittelbarer Nähe zu den ersten Wohnhäusern spielte ebenso eine Rolle wie das unmittelbar angrenzende Natura 2000 Schutzgebiet.

Kritisiert wurde, dass der Golzower Betrieb weder im Vorfeld des Bauantrages noch bei den jetzt stattfindenden Versammlungen den Kontakt zur Gemeinde gesucht hat. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Geschäftsführer in Auswertung der Diskussion um die geplante Anlage in Sachsendorf dies künftig zugesichert hatte. Der Kreistagsabgeordnete Jan Sommer (Bündnis 90/Die Grünen - Pro Zukunft) ermutigte die Reitweiner, in ihrem Protest nicht nachzulassen. Weit über 100 unterschrieben auf einer Liste, selbst Kinder und Jugendliche. Die Reitweiner applaudierten ihnen.

Am Mittwoch entscheidet die Gemeindevertretung Reitweins ab 19 Uhr über einen Beschluss zu dem Bauantrag. Am Donnerstag beginnt um 19 Uhr im Gasthaus Wagner in Golzow dazu eine Veranstaltung des Berliner Bündnis gegen Tierfabriken zu allen geplanten Anlagen in Region.