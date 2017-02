Investitionen im Straßenbau gefährdet

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Gewerkschaft ver.di sieht Investitionspläne des Landes im Straßenbau durch akuten Personalmangel gefährdet. Wie ver.di am Montag mitteilte, könnten nötige Investitionen nicht umgesetzt werden, weil dem Landesbetrieb schon jetzt 100 Ingenieure fehlen würden. "Es ist nicht erkennbar, dass die Geschäftsführung derzeit mit einer guten und sachgerechten Personalplanung dem drohenden Mangel entgegensteuert", warnt Gewerkschaftssekretärin Katja Boll. Das Land will in diesem Jahr 450 Millionen Euro in Straßen investieren.