Wriezen listet Stolperfallen auf

Wriezen (MOZ) Fehlende Steine, hochstehende Kanten, Unebenheiten, Löcher und Bodenwellen: Wer auf dem Fußweg neben der Bahnhofsstraße geht, läuft Gefahr, an mehreren Stellen zu stolpern. Ein Problem, das nicht nur diesen Bürgersteig in Wriezen betrifft. "Die Gehwege sind ein bedeutendes Problem in der Stadt", sagte Bau- und Ordnungsamtsleiter Karsten Ilm während des jüngsten Bauausschusses im Rathaus.

Um Herr über die Stolperfallen zu werden, hat die Stadt in den vergangenen Monaten eine Art Gehwegverzeichnis erfasst. "Wir haben durch unsere Auszubildenden eine Liste anfertigen lassen, auf denen der jeweilige Zustand zu erkennen ist", sagte Karsten Ilm.

Der Umfang des Verzeichnisses sei nicht zu unterschätzen, so Ilm. Oft mehrere Wochen seien die Mitarbeiter mit der Erfassung beschäftigt gewesen. Denn immerhin wurden mehrere Punkte aufgenommen, etwa der Zustand des jeweiligen Gehweges sowie das verbaute Material. Ähnlich umfangreiche Listen habe die Stadt auch für Bäume, Entwässerungsleitungen und Straßenlampen anfertigen lassen, so Ilm.

Die Anfertigung der Verzeichnisse begrüßte der Bauausschussvorsitzende Wolfgang Skor (SPD). Er hatte vor einem Jahr den Anstoß für ein solches Kataster gegeben, denn die Beschaffenheit vieler Fußwege sieht Skor an vielen Stellen im Stadtgebiet als nicht mehr tragbar an.

Vor allem mit dem Hintergrund einer zunehmend älter werdenen Bevölkerung, die mit Rollstühlen oder Rollatoren unterwegs ist, hatte Skor seine Bedenken damals formuliert und daraufhin vorgeschlagen, die Beschädigungen und den Zustand nach Dringlichkeit in Stufen festzulegen. Als Beispiel nannte er etwa, die Gehwege in der Liste rot zu markieren, die am dringlichsten ausgebessert werden müssten. Inwiefern die Stadt diese Abstufungen vorgenommen hat, darauf ging Karsten Ilm vorerst nicht ein.

Eine weitere Problemstelle stelle das Straßenentwässerungssystem dar, so Karsten Ilm. Derzeit sind seine Mitarbeiter in Lüdersdorf beschäftigt. Die Erhebungen bedingen in dem Ortsteil Wasserstau an einigen Stellen. "Wir müssen einkalkulieren, an welchen Stellen viel Regenwasser fällt beziehungsweise sich das Wasser sammelt", erklärte der Bauamtsleiter. Zudem werde der Zustand der vorhandenen Leitungen untersucht. Dies funktioniere nur mit Spülungen, so Ilm. Für das aktuelle Beispiel in Lüdersdorf ist etwa eine Entwässerungsleitung von 77 Meter notwendig. Dieser Bau belaufe sich auf rund 35 000 Euro, gab der Bauamtsleiter eine Schätzung der Kosten ab.