Berechtigte Zweifel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552047/

Doch neben Neubau, Sanierung und Erhalt hat der Landesbetrieb Straßenwesen eine hausgemachte Baustelle, und die heißt Personal. Der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zufolge fehlen an die 100 Ingenieure, die für Bau- und Planungsleistungen unabdingbar sind.

Das Problem ist nicht etwa über Nacht aufgetaucht. Mehr als ein Jahr lang war sogar die Stelle des Vorstandsvorsitzenden unbesetzt, und alle Jahre wieder fordern Brandenburger Bundespolitiker die Landesregierung auf, ihre Planungskapazitäten zu erhöhen, damit Geld des Bundes auch für angemeldete Projekte verwendet werden kann und nicht, wie in Vorjahren geschehen, zurückgegeben werden muss. Unter diesen Vorzeichen sind Zweifel erlaubt, ob das Land überhaupt personell in der Lage ist, 450 Millionen Euro in Brandenburgs Straßen zu investieren. Andreas Wendt