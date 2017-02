artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Vorbereitungen für das Stadtfest vom 14. bis 16. Juli haben begonnen. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto "Der Bunte Hering singt", teilt die Messe- und Veranstaltungs-GmbH mit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552048/

Nachdem 2016 gemeinsam getanzt wurde, sind auch in diesem Jahr Mitmach-Aktionen geplant. Nicht nur Chöre und Vereine, auch Sänger sowie bekannte und erst noch zu entdeckende Talente der Region sind eingeladen, zusammen auf dem Stadtfest zu singen. Dabei gilt: Egal welcher musikalischen Richtung verbunden, jeder Beitrag ist willkommen - desto facettenreicher, desto bunter.

Zur Eröffnung am Freitag ist auf der Oderbrücke ein deutsch-polnisches Chorkonzert geplant. Zum Abschluss und als Höhepunkt des Stadtfestes kann jeder gemeinsam mit dem Staatsorchester und der Singakademie ins große Abschlusskonzert am Sonntag mit einstimmen. Noten- und Textmaterial für die Abschlussperformance sind zeitnah im Internet einzusehen, so dass der musikalische Auftritt von jedem einstudiert werden kann - zu Hause oder auch unter fachkundiger Anleitung während des Stadtfestes.

Mit dabei in diesem Jahr: Das Staatsorchester unter der künstlerischen Leitung von Jürgen Bruns. Die Leitung der Chöre liegt in den Händen vom Chordirektor der Singakademie, Rudolf Tiersch, und Chorleiterin Barbara Weiser-Lada.

Chöre und Sänger der Region sind eingeladen, das diesjährige Hansestadt-Fest aktiv mitzugestalten. Alle Beiträge werden ins Programm eingebunden. Auftritte auf einer der vielen Bühnen, u.a. auf der Stadtwerkebühne am Rathaus, Proben und Probenräume werden gern vermittelt. Interessierte melden sich bitte bei Projektleiter Robert Reuter, Mail: r.reuter@muv-ffo.de.