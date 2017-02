Brüssel erhöht Wachstumsprognose

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (MOZ) Ungewissheit über US-Präsident Donald Trump und die Folgen des Brexit sind die größten Risiken für die wirtschaftliche Erholung der EU. Die Brüsseler Kommission sieht in ihrer jüngsten Konjunktur-Prognose dennoch grundsätzlich eine positive Tendenz. "Die europäische Wirtschaft hat sich trotz der zahlreichen Schocks des vergangenen Jahres als widerstandfähig erwiesen. Das Wachstum hält an, und Arbeitslosigkeit und Haushaltsdefizite gehen zurück", erklärt Pierre Moscovici, in der EU-Zentrale zuständig für die Wirtschaft.