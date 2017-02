Künstlerquartett ist komplett

artikel-ansicht/dg/0/

"Es ist schön, dass wir uns heute treffen, um das Quartett vollständig zu machen", sagte Anne Fellner. Herrmanns Skulptur ist die vierte Auftragsarbeit professioneller Künstler, die in Eberswalde leben und arbeiten, die von der Stadt für 2000 Euro angekauft wurde und in dem Gebäude gezeigt wird. Zugrunde liegt die Idee, die Künstler der Stadt stärker zu unterstützen.

Bereits vor einem Jahr waren im Amadeu-Antonio-Haus drei eigens für das Bürgerbildungszentrum geschaffene Kunstwerke angekauft und präsentiert worden. Die Arbeit "Eber+Wald" von Antoinette, drei Zeichnungen in einem Panorama, hängt auf dem Flur ein Stockwerk weiter oben. Das ebenfalls mehrteilige Werk "Zapfen" von Ina Abuschenko-Matwejewa befindet sich dort gleich nebenan im Beratungsraum. Gudrun Sailers "Wegzeichen" aus Ton führen zur Stadtbibliothek im Erdgeschoss.

In ihrer Blicknähe kommen nun also Herrmanns Figuren auf einer etwa anderthalb Meter hohen Stele hinzu. "Ich habe sie speziell für dieses Haus gemacht, weil hier ja auch viele Sitzungen von Fraktionen und Ausschüssen der Stadt stattfinden", erläutert der Metallkünstler, der seit 42 Jahren in Eberswalde arbeitet und in Finowfurt sowie Eberswalde einen Wohnsitz hat. Etwa einen Monat habe er daran gearbeitet.

Die etwa 30 Zentimeter hohen Figuren hat der 67 Jahre alte Künstler mit dem Schweißbrenner modelliert. "Ich habe mich bemüht, Menschen darzustellen", erklärt Eckhard Herrmann. Welche Menschen ihre Argumente austauschen und zum Kompromiss gelangen, obliegt dem Betrachter. Ihm sei es wichtig gewesen, die Figuren auf keine Religion, keine Hautfarbe, kein Alter und auch kein Geschlecht festzulegen, sagt der Künstler.