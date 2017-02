Einseitiges Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Die Frauen der HSG Schlaubetal Odervorland standen beim verlustpunktfreien Spitzenreiter HSC 2000 vor einer schwierigen Aufgabe. Die Befürchtungen der im unteren Tabellendrittel angesiedelten Gäste trafen ein. Der HSC 2000 bescherte der HSG Schlaubetal-Oderland die höchste Niederlage der Saison in der Verbandsliga Süd der Frauen.

In den ersten Minuten war das Spiel ausgeglichen. Beim Spielstand von 2:2 schlichen sich in der zweitbesten Abwehr der Liga dann jedoch immer mehr Fehler ein so, dass die Frankfurterinnen schnell mit einem 4:0-Lauf auf 6:2 erhöhen konnten. Da an diesem Tag auch im Angriff der Wurm steckte und sich die Fang-und Abspielfehler häuften, gelang es den HSG-Damen nicht, den Rückstand wieder aufzuholen. Grund dafür war auch die gute Abwehr des HSC. Die Spielerinnen des Gastgebers waren körperlich sicherlich im Vorteil, außerdem war die Durchschlagskraft der Frankfurterinnen im Angriff höher.

Mit dem Spielstand von 11:5 ging es dann mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine. Nach einigen Umstellungen in der Halbzeitpause sollte es nun endlich zum gewünschten guten Derby werden. Das blieb auf Seiten der HSG aber aus. Durch Unkonzentriertheiten in der Deckung und die schlechte Chancenverwertung im Angriff konnten der Gegner sein Spiel aus der ersten Halbzeit fortsetzen und blieb mit 14:9 in Führung.

Nochmals stellte die Gäste den Angriff um in der Hoffnung, den Spielstand doch noch etwas zu beeinflussen. Aber die Frauen des HSC ließen sich auch davon nicht beeindrucken und antworteten mit weiteren Treffern bei nahezu jedem Angriff gegen das HSG-Team.

Am Ende musste die Mannschaft eine deutliche Niederlage von 17:27 in Kauf nehmen. Co-Trainerin Ute Wagner: "Trotz deutlicher Niederlage bin ich stolz auf meine junge Mannschaft, die in keiner Minute ans Aufgeben dachte. Uns war von vornherein klar, dass wir nur dann eine Chance beim Spitzenreiter haben würden, wenn wir selbst keine Fehler machen und jede Spielerin ihr volles Leistungsvermögen abrufen kann. Das war heute leider nicht der Fall, so dass der Sieg der Frankfurterinnen für mich völlig in Ordnung geht."

HSC-Trainer Heiko Hillebrand: "Mental sind für uns die Derbys gegen Müllrose die schwierigsten Spiele der Saison. Was meine Mannschaft heute allerdings gezeigt hat, macht mich mächtig stolz. Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft und haben heute eines unser besten Saisonspiele abgeliefert."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Cynthia Rieck, Melanie Dahms, Maria Bunk (alle im Tor), Doreen Heuseler, Laura Klempin 5/3, Caroline Tächl 5, Victoria Lampe, Lysianne Kersten, Jasmin Henkelmann, Luisa Lehmann 4, Lara Reinschke, Anne Palwitz, Nora Reinhardt 1, Anika Weber 1

Schiedsrichter: Michael Strätz, Michael Rochlitz (beide Chemie Guben) - Siebenmeter: HSC 4/davon 1 verwandelt, HSG 4/3 - Zweiminuten: HSC 1, HSG 3 - Zuschauer: 220