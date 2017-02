Das Eichhörnchen in Roberts Garten

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Gemälde, Grafik, Comic oder Fotografie - in einer Ausstellung zeigten die Wandlitzer am Sonntag im "Goldenen Löwen" ihre Lieblingsbilder.

Es war bereits die dritte Veranstaltung, zu der die Kommune unter dem Motto "Wandlitz macht Kunst" eingeladen hatte. Die Idee, so berichtete Bürgermeisterin Jana Radant, ging auf das Projekt eines deutschen Kreditinstituts zurück. Die Bank hatte vor vier Jahren anlässlich der Eröffnung einer KunstHalle die Berliner aufgerufen, ein Werk für eine 24-Stunden-Ausstellung einzureichen. Die Resonanz war groß, schließlich gab es zwei Expositionen mit mehr als 2000 Leihgaben. "Das wollten wir auch machen, schließlich gibt es in unserer Gemeinde ein großes künstlerisches Potenzial", sagte die parteilose Bürgermeisterin. 2015 wurde schließlich der "Löwe" erstmals zum "Kunstort".

In diesem Jahr konnte jeder mitmachen - ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, ob Mitglied in einer Malschule, ob Berufs- oder Hobby-Künstler. Gewünscht war das eigene Lieblingsbild, auf das man besonders stolz ist. Das Genre spielte dabei keine Rolle - vom Gemälde über die Fotografie bis zum Comic und der Karikatur war alles erlaubt.

Andrea Großöhmichen hatte sich schon am Vormittag mit ihren beiden Kindern Robert und Albert auf den Weg in den alten Dorfkern gemacht. Und das hatte diesmal einen besonderen Grund: Der siebenjährige Robert war nämlich mit einem Bild in der Ausstellung vertreten. "Das Eichhörnchen habe ich in unserem Garten gemalt", erzählte der Junge. Aber auch ein Bild der Modedesignerin war im Saal zu bewundern. "Mich interessieren vor allem verschiedene Farbaspekte", so Andrea Großöhmichen, die seit zwei Jahren zum Pinsel greift.

In der Malgruppe von Manfred Zemsch in Stolzenhagen treffen sich monatlich sieben Menschen, um sich künstlerisch zu betätigen. "Wir inspirieren und gegenseitig und haben jede Menge Spaß", sagte Brigitte Saalmann, die im dritten Jahr dabei ist. Für "Wandlitz macht Kunst" hatte die Gruppe mehrere Werke mitgebracht. Landschaften und Menschen sind dabei die bevorzugten Motive der Malerin. "Das Abstrakte ist nicht so meine Sache", verriet Brigitte Saalmann schmunzelnd.

Ihre Premiere bei der Veranstaltung hatte Marion Michaelis. Die Wandlitzerin kauft Grußkarten und gestaltet sie dann zu Unikaten. Für jeden Anlass - Geburt, Konfirmation oder Hochzeit - hat sie die passende Karte im Angebot. "Ich habe vor sechs Jahren damit angefangen und es macht mir einfach Spaß", so Marion Michaelis.

Auch die Bildungseinrichtungen der Gemeinde waren wieder wichtige Partner. Die Grundschulen aus Klosterfelde, Basdorf und Wandlitz zeigten ihre Werke, die Montessori-Schule war dabei und auch die Oberschule Klosterfelde und das örtliche Gymnasium. Die zukünftigen Abiturienten hatten sich in einer Projektwoche mit der Lichtmalerei beschäftigt. "Dazu malt man in einem dunklen Raum mit einer Taschenlampe, nimmt das mit der Kamera auf und bearbeitet das mit Photoshop", erklärte Johanna Greeske das Verfahren. Rund 30 Schüler hatten bei dem Workshop in Zusammenarbeit mit der Kunstschule Pankow mitgemacht, rund 20 Arbeiten zum Thema "Mein Traum" waren nun im "Goldenen Löwen" zu bewundern.

Durch das Spiel mit Farbe und einem Rakel entstehen im Malzirkel Basdorf unter der Leitung von Jürgen Boberg phantasievolle Bilder. "Jeder kann darin sehen, was er möchte", sagte Gabriele Scheunig. Die Werke der vierköpfigen Gruppe, die ausgestellt waren, hatten deshalb bewusst auch keine Namen.

Mit einer besonderen Idee war Ilka Hegewald, Kunstpädagogin und -therapeutin aus Berlin, nach Wandlitz gekommen. Die junge Frau hatte auf einer Staffelei eine Leinwand gestellt. "Jeder der möchte, kann an diesem Gemeinschaftsbild mitwirken", so Ilka Hegewald. Manche Besucher, wie beispielsweise Cornelia Frassek und Andrea Groß- öhmichen, ließen sich nicht lange bitten und griffen zum Pinsel - oder zum Finger.

Die Besucher konnten am Sonntag für die nach ihrer Auffassung besten Werke übrigens Punkte vergeben. Im Oktober, so Bürgermeisterin Radant, soll es dann ein "Best off" im Rathaus der Gemeinde geben.

Eine Abitur-Klasse des Wandlitzer Gymnasium hatte zudem im Foyer bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit zum gemütlichen Schwatz über Kunst geboten. Am gestrigen Montag waren die Klassen der Wandlitzer Schulen aufgerufen, sich die Exposition im "Goldenen Löwen" anzuschauen.

Jana Radant geht derweil davon aus, dass sich die Veranstaltung fest im gemeindlichen Kulturkalender etablieren wird. "Das sollten wir auch im nächsten Jahr wieder machen", zeigte sich die Kommunalpolitikerin überzeugt.