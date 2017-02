Polnische Studenten im Praktikum

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ab heute werden 15 Studenten der Agrar-Universität Warschau für eine Woche ein Praktikum in der Barnimer Kreisstadt absolvieren. Am Eberswalder Landeskompetenzzentrum Forst machen sie sich mit den Aufgaben des forstlichen Versuchswesens vertraut und besuchen auch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Die Studenten werden in die Aufnahmemethodik, die Messinstrumente sowie das Datenmanagement für langfristige Versuchsflächen eingewiesen. Zudem erfolgt eine Auswertung der selbst aufgenommenen Daten.

Auf einer Versuchsfläche in der Oberförsterei Chorin werden die angehenden Forstfachleute Daten wie Baumhöhen und -durchmesser erfassen und auch weiter verarbeiten. Dabei handelt es sich um einen internationalen Douglasien-Herkunftsversuch. Dafür wurde Saatgut aus verschiedenen Herkünften in Europa und Nordamerika verwendet und dieser Versuch auch in mehreren Ländern adäquat angelegt. So lassen sich Schlüsse ziehen, welche Douglasien am besten den Klimaverhältnissen einer Region angepasst sind.

Für die Studenten aus dem Nachbarland wird es in Eberswalde eine vertraute Aufgabe sein, denn die gleiche Versuchsfläche befindet sich auch in Polen.