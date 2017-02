Warnung vor Betreten von Seen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der Ordnungsamtsleiter des Amtes Scharmützelsee, Jürgen Knuth, hat am Montag eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen auf den Seen gewarnt - nicht nur wegen des für die kommenden Tage angekündigten Tauwetters. Auch, dass am Wochenende zahlreiche Menschen auf dem zugefrorenen Scharmützelsee unterwegs gewesen seien, habe ihn mit Sorge erfüllt.

"Ein Betreten erfolgt stets auf eigene Gefahr", sagt er. Gelegentlich erhalte das Amt telefonische Anfragen, ob die Eisfläche freigegeben sei. So etwas gebe es durch die Behörde aber grundsätzlich nicht. "An Stellen, an denen es zum Beispiel Einläufe in den See gibt, ist es immer gefährlich", sagt er. Andersherum stelle man aber auch keine Schilder auf, die vor einem Betreten des Gewässers warnen. Denn dann würden sich die Leute möglicherweise in trügerischer Sicherheit wähnen, wenn die Schilder nicht stehen, erläutert er.

Wer dennoch eine Eisfläche auf einem Gewässer betrete, solle dies stets nur in Begleitung tun, damit im Ernstfall schnell Hilfe geholt werden könne.