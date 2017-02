Deichverband ehrt Werner Raabe

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Neuendorf (MOZ) Gleich zwei hohe Auszeichnungen hat Werner Raabe am Montag erhalten. Pünktlich zum 87. Geburtstag konnte Letschins Vize-Bürgermeisterin Eveline Fiedrowicz dem Jubilar die Goldene Ehrennadel der Feuerwehr überreichen. Mitte Januar, als sich der Eintritt des Groß Neuendorfers in die Feuerwehr zum 70. Male gejährt hatte, war die vom Innenminister Karl-Heinz Schröter unterzeichnete Urkunde noch nicht in der Verwaltung eingetroffen. Die Übergabe wurde jetzt zum Geburtstag nachgeholt.

Die zweite Ehrung war dann doch eine große Überraschung. Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo) überreichte Julian Butschke dem 87-Jährigen die Ehrennadel des Deichverbandes. Diese hohe Auszeichnung wurde dem Jubilar aufgrund seiner Verdienste in der Wasserwirtschaft an der Oder zu Teil. Ab 1972 war Werner Raabe 18 Jahre lang verantwortlicher Mitarbeiter im Hochwasserschutz. Unter seiner Leitung stand das Hochwasserschutzlager Ortwig-Graben, in dem unter anderem 40 000 Sandsäcke für die Deichverteidigung eingelagert waren. Unvergesslich ist Werner Raabe das Winterhochwasser 1981/82, als durch Eisversetzungen ein Dammbruch ähnlich dem 1947er Hochwasser drohte. "Ich war rund um die Uhr im Einsatz, musste die Schadstellenmeldungen an die Oberflussmeisterei weitermelden", erinnert sich Raabe.

Zudem war er Brandschutzinspektor für die Wasserwirtschaft im Bereich zwischen Eisenhüttenstadt und Schwedt und hatte alle wasserwirtschaftlichen Einrichtungen zu kontrollieren. Unter den Gratulanten war am Montag auch "Deichgraf i.R." Peter Trömel aus Bad Freienwalde.