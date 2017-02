Autofahrer schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Gabow (MOZ) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L 28 gekommen. Ein Pkw-Fahrer war zwischen Gabow und Neuranft aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge rammte er drei Bäume. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Wie Einsatzleiter Dennis Falk von der Freiwilligen Feuerwehr Schiffmühle, die als erste am Unfallort war, informierte, sei der Fahrer nicht eingeklemmt gewesen. Der Nissan mit Barnimer Kennzeichen allerdings sei kaum noch wiederzuerkennen gewesen. Die Blauröcke hätten an der Unfallstelle ein einziges Trümmerfeld vorgefunden.