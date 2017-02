Polizist verletzt, Auto beschädigt

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Der Versuch der Polizei, einen VW-Transporter zu kontrollieren, endete in der Nacht zum Sonntag mit einem beschädigten Funkwagen und einem verletzten Polizeibeamten. Kurz nach 23 Uhr war der Fahrer des Transporters der Aufforderung zum Anhalten auf der Mühlenstraße nicht nachgekommen, sondern hatte mit ausgeschaltetem Licht versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Der erste Versuch, das flüchtige Fahrzeug auf einer Ringstraße zu stoppen, wurde unter Inkaufnahme erheblicher Beschädigungen beim Durchbruch zwischen dem Funkwagen und einer Hauswand, vereitelt. Der Fahrer hatte den Transporter in einem Waldgebiet gewendet und war frontal und ungebremst gegen das Polizeifahrzeug geprallt. Dabei erlitt ein Beamter Verletzungen, die im Krankenhaus medizinisch zu versorgen waren. Am Fahrzeug werden die Schäden auf zirka 5000 Euro geschätzt.