Altes Rathaus ist SondermÃ¼ll

Ausschlachten, abreißen: Der alte Sitz der Stadtverwaltung an der Lindenallee steht seit Januar leer. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr werden bis zum Abriss Türen, Lampen, Sanitärausrüstungen und andere wiederverwendbare Dinge ausgebaut und in anderen

Der Abriss der drei Gebäudeteile des Alten Rathauses soll rund 700 000 Euro kosten. Zuzüglich Sicherungsmaßnahmen, Erhaltungsaufwand für den Gewölbekeller sowie Rückbau von Medien und Außenanlagen rechnet das Bauamt der Stadt mit Gesamtkosten von 1,14 Millionen Euro. Mit dieser Summe hat die Stadt den Abgeordneten jetzt den Abriss der leerstehenden Immobilie vorgeschlagen. Stimmt das Stadtparlament zu, könnte der Abriss im Oktober beginnen.

Mehr als eine Million Euro ist wider Erwarten viel, beispielsweise im Vergleich zum Rückbau der alten Polizeiwache am Bahnhof für 650 000 Euro.

Die Stadt begründet den Mehraufwand mit drei Besonderheiten. Erstens steht das Abrissobjekt direkt neben Wohnhäusern, die beim Rückbau zu schützen sind. Zweitens muss der denkmalgeschützte Gewölbekeller unter dem Rathaus erhalten bleiben, was zusätzliche Schutz-, Stütz- und Sicherungsmaßnahmen erfordert. Das war bekannt. Überraschend kam drittens hinzu, dass das Rathaus de facto als Sondermüll zu entsorgen ist. Das Planungsbüro hatte zur Sicherheit Materialproben entnommen. Das Ergebnis: Das gesamte Mauerwerk, Füllschichten der Decke, Dämmstoffe und etliche Leitungen sind im großen Umfang kontaminiert. Das Mauerwerk wurde wegen der Überschreitung der Grenzwerte bei Chloriden, Sulfaten und Chrom als Sondermüll der Kategorie Z 2 eingestuft. Die Entsorgung dieser Stoffe ist um ein fünf- bis sechsfaches teurer als unbelasteter Bauschutt.

Woher diese Kontaminierung rührt, ist noch unklar. Mitarbeiter erinnern sich aber, dass es in Beratungsräumen oft nach zersetztem Mauerwerk roch, Schimmel an den Kellerwänden immer wieder Putz und Farbe abblättern ließ und dass Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus mit chemischen Mitteln bekämpft wurden. Die Stadt hatte den Abriss der Stechschen Häuser schon 2016 beschlossen. Bürgermeister Jürgen Polzehl wollte bis zuletzt zumindest den so genannten Bürgermeisterturm erhalten, in dem Standesamt, Ratssaal und sein Büro untergebracht waren, fand dafür nach dem Umzug in das neue Rathaus aber keine sinnvolle Nachnutzung. Stattdessen erhielt er den dringenden Rat von Immobilienbüros, dass ein Neubau deutlich wirtschaftlicher sei.

Aus den Plänen für den Abriss geht hervor, dass die von Bildhauer Axel Schulz gestalteten Bronzetüren am Rathaus- und am Standesamt-Eingang erhalten und zur Wiederverwendung bei der Neubebauung an die Wobag übergeben werden. Das "Liebespaar", die beliebte Plastik von Schulz vor dem Rathaus, soll ebenfalls an ihrem Standort stehen bleiben

Die Stechschen Häuser wurden um 1843 errichtet, dienten als Wohnhaus, Dragoner-Unterkunft, Mädchenpensionat und Kommandantur. Nach einem Umbau wurden sie seit 1986 als Rathaus genutzt.