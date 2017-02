Mit jedem Brief kam ein Schnipsel

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Jedes Jahr wird am 14. Februar die Liebe zelebriert. Aus diesem Anlass widmet sich das Oder-Spree Journal einem besonderen Liebesbeweis: dem Liebesbrief. In einer losen Serie stellten wir bis zum heutigen Valentinstag Briefe samt der Geschichten dahinter vor.

Am 14. Februar 1975, dem Valentinstag, haben sich Rosalinde Paul und Siegbert Weigelt verlobt. Dieses Datum und die Vornamen sind in den Fingerringen eingraviert.

Kennengelernt hatten sich Rosalinde und Siegbert schon drei Jahre zuvor. Siegbert Weigelt baute mit der Maurerbrigade vom Landbaukombinat Beeskow den Kuhstall in Blasdorf, wo das damals 14-jährige Mädchen mit Eltern und Großeltern wohnte. Scherzhaft fragte der 19-jährige Maurer zwei ältere Einwohnerinnen, ob sie nicht noch ein nettes Mädchen im Dorf hätten? Dabei erfuhr er, dass vom Opa Kanzler die Enkeltochter im Ferienlager ist. So bestellte er dem Opa Kanzler öfter "schöne Grüße" an das bisher unbekannte Mädchen. An das erste Treffen können sich beide noch lebhaft erinnern. "Es war der 9. August 1972, wir trafen uns an der Bank am Konsum in Blasdorf", sagt Rosalinde Weigelt. Den Termin hat sie in einen Kalender eingetragen, ebenso wie alle weiteren Treffs und gemeinsamen Erlebnisse. Der Kalender mit den zärtlichen Vermerken wurde über die Jahrzehnte aufbewahrt. Stundenlang hatten sie sich an jenem Kennenlerntag unterhalten. Sie besuchten oft das Kino in Lieberose und Tanzveranstaltungen in der Gegend.

Am 3. November 1972 ist dann erst mal Schluss mit den Treffen. Siegbert Weigelt wird zur Armee eingezogen. Beinahe täglich schreibt sich das Paar Liebesbriefe. Rosalinde Paul nummeriert jeden einzelnen und bewahrt ihn fein säuberlich auf. 112 Exemplare sind es geworden. Nummer 1 datiert vom 6. November 1972, Numero 112 vom 4. April 1974.

Um die Wartezeit der letzten Tage der Armeezeit zu verbildlichen, klebt sie jeden Tag ein Stück des abgeschnittenen Maßbandes, das Siegbert ihr in die Umschläge steckt, zu Hause auf eine Sektflasche. Diese wollen beide nach der Rückkehr des Rekruten austrinken. Am 24. April 1974 endet Siegberts Armeezeit -endlich kann sich das junge Paar wieder in die Arme schließen.

Ihre Verlobungsfeier am 14. Februar 1975 verbinden sie gleich mit einem Schlachtefest bei den Eltern und Großeltern in Blasdorf, zu dem auch die Eltern von Siegbert eingeladen waren.

Rosalinde Paul möchte aber bis zur Heirat, an die das Paar von Anfang an dachte, noch ihre Ausbildung zur Facharbeiterin für Schreibtechnik beenden. Erst am 29. Mai 1976 wechseln Rosalinde und Siegbert die goldenen Ringe an der Hand. Es wird Hochzeit gefeiert. Da war das erste Kind, Sohn Dirk schon dabei. Er ist am 24. Januar 1976 geboren worden. Einige Jahre später, am 17. August 1979, kommt Tochter Doreen auf die Welt. Diese beiden Kinder sind erwachsen und bereits selbst verheiratet und haben eigene Kinder: Die Enkelkinder Olaf (12), Alina (10) und Markus (5) komplettieren inzwischen das Familienglück von Siegbert und Rosalinde.

Das Paar ist in seiner Ehe fast jeden Tag zusammen gewesen. Dazu trägt auch der gemeinsame Arbeitgeber bei. Siegbert Weigelt war vom 1. April 1976 bis zum 31. Dezember 2016 in Lieberose als Maurer beim Rat der Stadt und dann als Bauhofmitarbeiter beim Amt Lieberose bzw. beim Amt Lieberose/Oberspreewald tätig. Seine Frau Rosalinde arbeitet ab Juli 1976 beim Rat der Stadt als Sekretärin, dann beim Amt Lieberose, bzw. beim Amt Lieberose/Oberspreewald als Sachbearbeiterin bis April 2007. "Wir sind uns niemals überdrüssig geworden", sagt Rosalinde Weigelt mit einem liebevollen Blick auf ihren Ehemann. "Ich habe ja auch draußen gearbeitet, du drin", gibt er humorvoll zurück. Mehr als 40 Jahre lang sind sie nun schon verheiratet und noch immer wirken sie ineinander verliebt. Wahrscheinlich liegt es am Datum der Verlobung: Valentin, der Patron der Liebenden, hat seine schützende Hand über das Paar gehalten...