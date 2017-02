Krüger-Leißner: Comeback nach Steinmeiers Wahl

artikel-ansicht/dg/0/

Krüger-Leißner ist die erste Nachrückerin für ein freiwerdendes brandenburgisches SPD-Mandat. "Ich werde es annehmen und freue mich auf die folgenden Monate", sagte am Montag die in Schönwalde-Glien lebende Politikerin, die Oberhavel und das östliche Havelland bereits von 1998 bis 2013 im Bundestag vertrat. Noch im November, als sich die Regierungskoalition in Berlin auf die Nominierung von Frank-Walter Steinmeier für das Amt des Staatsoberhauptes verständigte, hatte sich die 65-Jährige zurückhaltend geäußert. Die Chance, noch einmal in den Bundestag zurückkehren zu können, komme im Grunde drei Jahre zu spät, sagte sie damals. Der Verlust des Mandates hatte die Politikerin tief getroffen. Nach der Wahl zog sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück: "Ich musste mein Leben neu ordnen."

Inzwischen ist die Motivation zurück. "Mich haben in den vergangenen Monaten viele alte Wegbegleiter aus der Partei, dem Bundestag, einigen Ministerien und auch aus Vereinen und Initiativen angerufen und mich bestärkt, das Parlamentsmandat anzunehmen." Bereits Anfang des Jahres habe sie sich entschieden, Steinmeier im Bundestag zu folgen. Nur öffentlich erklären wollte Krüger-Leißner es erst, wenn die Wahl des neuen Bundespräsidenten in Sack und Tüten ist.

Ihre Zeit im Parlament wird nur von kurzer Dauer sein. Im September wird der Bundestag neu gewählt. Eine Kandidatur Krüger-Leißners steht nicht zur Debatte. Um das Direktmandat im hiesigen Wahlkreis 58 wird sich für die SPD der 32-jährige Schönfließer Rechtsanwalt Benjamin Grimm bewerben. "Ein toller, junger Kandidat, den ich nach Kräften unterstützen werde", sagte Krüger-Leißner. "Ich werde mich bald mit Benjamin Grimm treffen, um mit ihm darüber zu sprechen, in welcher Weise und bei welchen Themen ich ihm helfen kann."

Sie selbst will im Wahlkreis die gleichen Themen bearbeiten, um die sie sich schon vor ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag gekümmert habe: den S-Bahn-Anschluss von Velten, die Zukunft der Heidekrautbahn und den Ausbau der B 96 in Richtung Norden. "Alles Dinge, die immer noch nicht abschließend geklärt sind." Krüger-Leißner will ihre alten Kontakte in Berlin und Potsdam reaktivieren, um den Projekten auf die Sprünge zu helfen.

Welche bundespolitischen Aufgaben die frühere filmpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag übernimmt, ist dagegen noch unklar. Morgen will sie darüber mit Frank-Walter Steinmeier in Berlin reden. Krüger-Leißner wird auch das Parlamentsbüro des neuen Bundespräsidenten übernehmen. Ihr Wahlkreisbüro will sie aber in Oberhavel eröffnen. Steinmeiers politische Heimat war bislang Brandenburg/Havel. "Es ist mir wichtig, hier präsent zu sein", so Krüger-Leißner. Zurzeit sei sie auf der Suche nach Räumen, die sie für einige Monate anmieten könne. Auch Gespräche mit potenziellen Wahlkreismitarbeitern würden bereits laufen.

Die SPD-Kreisvorsitzende Andrea Suhr begrüßte am Montag Krüger-Leißners Comeback. "Ich freue mich vor allem für sie persönlich. Ihr Abschied war überraschend und abrupt. Jetzt kann sie ihre Projekte noch zu Ende bringen." Ihr potenzieller Nachfolger Benjamin Grimm könne im Wahlkampf eventuell von Krüger-Leißners Kontakten ins politische Berlin profitieren.