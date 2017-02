Frühlingsfest und Fachtag der Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Der Seniorenbeirat von Erkner lädt am Sonnabend, 4. März, von 14.30 bis 18.30 Uhr, zu seinem traditionellen Frühlingsfest in die Stadthalle ein. Unter anderem tritt die Bohemia Big Band "Celestynka" mit Sängerin Alena Husá unter der Leitung von Jaroslav Kubát auf, die böhmische Musik aus dem Isergebirge spielt, außerdem die "Black Babes", die jungen Tänzerinnen des American-Football-Clubs Erkner Razorbacks. Der Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen kostet acht Euro. Karten gibt es im Gerhart-Hauptmann-Museum, bei den im Seniorenbeirat vertretenen Vereinen und an der Tageskasse ab 13 Uhr.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552070/

Am 30. März veranstaltet der Beirat in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Fachtagung zum Thema "Alt werden in Erkner". Wie Bürgermeister Jochen Kirsch in seinem Bericht vor den Stadtverordneten sagte, wird es unter anderem um Wohnen, Pflege und Betreuung gehen. Künftig werde es mehr Ältere in Erkner geben, "und wir wollen das als Chance begreifen", so Kirsch.