Herz auf Eis als Liebesbeweis

Und Oliver Schwers Angermünde/Schwedt (MOZ) Rosen, Pralinen, Parfüm, Herzchenkarten... damit überraschen sich heute viele Paare gegenseitig. Der 14. Februar gilt in vielen Ländern als Tag der Verliebten. Auch in der Uckermark findet er seine Anhänger und ist nicht zu übersehen.

Man muss nicht erst in den Kalender schauen, um erinnert zu werden: Heute ist Valentinstag. Herzchen in Schaufenstern, Männer mit eingewickelten Blumensträußen in der Hand, reservierte Tische in Restaurants.... Der Valentinstag hat den Frauentag längst eingeholt. Blumentechnisch zumindest. Und böse Zungen munkeln, dass er eine Erfindung der Blumenhändler sei, um das Wintergeschäft anzukurbeln.

Stimmt nicht. Der Valentinsbrauch hat eher christliche Einflüsse und geht auf Märtyrer namens Valentinus zurück. So soll Valentin von Rom trotz des kirchlichen Verbotes Paare heimlich getraut haben. Dass sich die Blumenhändler der Legenden gerne bedienen und an die Sprache der Blumen erinnern, ist nicht verwerflich, sondern schlicht geschäftstüchtig. Tatsächlich schnellt zum Valentinstag der Umsatz in die Höhe. Dabei seien Männer und Frauen gleichermaßen Kunden, hat die Angermünder Floristin Eva Theiß erfahren. In der Auswahl unterscheiden sich vor allem die Generationen. "Junge Leute kaufen eher langstielige rote Rosen, egal wie teuer sie sind. Die Älteren greifen häufiger zu bunten Sträußen, gern in Pastellfarben", so Eva Theiß.

Doch es gibt auch andere Ideen, seine Liebe zu zeigen. Bei Bäcker Schmidt in Greiffenberg liegen kleine herzförmige Törtchen in den Vitrinen als besonderes Mitbringsel an diesem Tag. Sogar die internationale Variante gibt es: Kekse mit den Aufschriften "Ich liebe Dich" auf Deutsch und Englisch. "Sowas denken sich die Frauen aus", sagt der Chef.

In vielen Restaurants wurden Tische für ein romantisches Dinner reserviert. Im Filmforum Schwedt sind Kinogutscheine gefragt. Und - was für ein Zufall - hier läuft derzeit einer der aufregendsten Erotikromanzen "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe". Dabei sind eher Frauen die Initiatoren, die ihre Männer in die Kinosessel drängen. Und hat der keinen Bock, gibt es ja noch die beste Freundin. Auffallend mehr Männer stürmten dagegen die Parfümerie Douglas im Oder-Center auf der Suche nach einem duften Präsent. Einen ganz besonderen Gruß hat jemand auf dem Angermünder Mündesee hinterlassen: Ein riesiges Herz - eingeritzt in das Eis - als Ausdruck der Liebe. Wer per Drohne oder Flugzeug über den See fliegt, erkennt das Symbol schon von Weitem.