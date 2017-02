Neue Strümpfe nur mit Punktekarte

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Beim Stöbern in Kisten und auf Dachböden gibt es so manchen unerwarteten Fund. Unser Leser Gunter Pröhl aus Seelow entdeckte jetzt eine alte Punktekarte. "Ich bekam sie vor 65 Jahren für den Bezug von Leibwäsche, Obertrikotagen und Strumpfwaren", berichtet der 80-Jährige. Für die heutige Generation sei es zweifellos unvorstellbar, dass man nicht einfach losziehen und in jedem Laden Bekleidung kaufen konnte.