31 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr

Bad Freienwalde (MOZ) Wie vielfältig und interessant die Arbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sein kann, darüber hat Gloria-Angelia Sell am Freitagabend in ihrem Rückblick auf das Jahr 2016 anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde informiert. Sie ist eine von acht Jugendwarten in Bad Freienwalde.

Insgesamt 31 Mädchen und Jungen zählt die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Ausgebildet werden sie von David Koß, David Seeger, Guido Bell, Danny Rühl, Henry Boche, Andreas Pankow, Gloria-Angelia Sell und Mandy Strenzel. Jeden Freitag trifft sich der Nachwuchs am Gerätehaus in der Wriezener Straße, um sich theoretisches und praktisches Feuerwehrwissen anzueignen, von der Fahrzeugkunde bis zur Ersten Hilfe. Ausflüge und sportliche Wettkämpfe runden das Angebot ab.

So konnten die Mädchen und Jungen im vergangenen Jahr unter anderem das Feuerwehrtechnische Zentrum in Strausberg besuchen. Mit regelmäßigen Trainingsstunden in der Kurstadthalle im ersten Quartal bereiteten sich die Kinder auf die Wettkämpfe vor. Allerdings, so bedauerte Gloria-Angelia Sell, sei das in diesem Jahr nicht möglich, da es keine freien Kapazitäten in den Turnhallen der Stadt gebe. Ärgerlich war in diesem Zusammenhang auch, dass die Verbandsmeisterschaft im vergangenen Jahr wegen geringer Beteiligung ausfallen musste. Abgebrochen werden musste wegen großer Hitze die Kreismeisterschaft am 25. Juni in Altlandsberg. Diese wurde am 2. Juli wiederholt, allerdings ohne Beteiligung der Bad Freienwalder Jugendfeuerwehr. Die war an diesem Tag in die Feierlichkeiten zum 700-jährigen Stadtjubiläum eingebunden.

Unvergessen bleibt dem Nachwuchs die praktische Ausbildung mit dem Rettungsboot auf der Oder, in der Straßenmeisterei sowie der Besuch bei der Wasserschutzpolizei in Hohensaaten, das gemeinsame Zeltlager mit der Jugendfeuerwehr aus der Partnerstadt Bad Pyrmont im Juli an der Ostseeküste und das traditionelle Übernachten im Feuerwehrgerätehaus. Während des Ausbildungstages aller Jugendfeuerwehren der Stadt auf dem Marktplatz in Bad Freienwalde konnten die Mädchen und Jungen ihr Wissen testen. Und mit dem Besuch des "Fitolino" in Eberswalde ging für den Nachwuchs ein tolles Jahr zu Ende.

Gloria-Angelia Sell nutzte die Gelegenheit, sich beim Förderverein der Feuerwehr zu bedanken. Der hatte das Zeltlager finanziert. Danke galt es auch Jens Schmoldt zu sagen. Der Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit im Rathaus überreichte wie in jedem Jahr wieder eine Spende an die Jugendfeuerwehr.