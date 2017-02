Geschenk mit Hindernissen

artikel-ansicht/dg/0/

Der Gedanke, die Aussicht, die Chancen und Möglichkeiten lösen bei Fredersdorf-Vogelsdorfer Sportvereinen Entzücken aus. Sie könnten sich sehr gut vorstellen, in einer riesigen Halle - die so groß ist, dass sie einen kompletten Kunstrasenplatz oder die ganze Radrennbahn überdachen würde - ihren Sport zu treiben. Einziges Problem: Die Halle steht in Hoppegarten und ist bereits 49 Jahre alt. Sascha Geisler, Vorsitzender des Sportvereins Märkische Löwen, Inline-Skaterhockey, hat die Halle geschenkt bekommen. Der Hoppegartener Investor Andreas Flörke, auf dessen Grundstück die Halle steht, hat keine Verwendung mehr dafür und so kam Geisler zu einer Halle, die er privat nicht braucht, für die ihm aber etliche Verwendungszwecke in Fredersdorf-Vogelsdorf einfallen würden. Und so diente er sein Geschenk der Gemeinde an. Das freut Sportfreund Klaus Häcker ebenso und der Gemeindevertreter teilt Geislers Begeisterung. "Keine unlösbare Aufgabe", sagt der Gemeindevertreter, der sich schon immer mit Engagement besonderen Herausforderungen stellt.

Im Ortsentwicklungs- und Bauausschuss gab es nun Informationen zu ersten Berechnungen, was es kosten würde, schaffe man die Halle von Hoppegarten nach Fredersdorf-Vogelsdorf. Und es kamen erste Bedenken, ob so etwas überhaupt realistisch wäre.

Die Maße der freitragenden Halle mit einer Stahlträgerkonstruktion sind beeindruckend: 70 mal 90 Meter und 15 Meter hoch, mit Stahlblech eingedeckt. Gebaut wurde sie 1968 für den Sportverein Dynamo. Eine zweite, baugleiche Halle steht in Berlin und wird noch immer von Nachwuchsfußballern genutzt. Aber viel mehr weiß man über die Konstruktion nicht mehr, Unterlagen gibt es ebenfalls keine mehr.

Ein auf Planung, Stahl- und Industriebau spezialisiertes Ingenieurbüro hat sich die Halle angeschaut und ausgerechnet, was der Umzug nach Fredersdorf kosten würde. Inklusive Planung und Genehmigung, Formalitäten, Dokumentationen, Abbau, Transport bis hin zu den Fundamenten und der Abnahme kamen die Fachleute auf einen Budgetpreis von 354 500 Euro. Viel Geld, fanden die Ausschussmitglieder. Allerdings würde eine Halle mit einer Fläche von nur 30 Prozent und einer Dachhöhe von sieben Metern auch schon rund 288 000 Euro kosten.

Wo solle denn die Halle später stehen?, wurde gefragt. Sportplatz Vogelsdorf oder Radrennbahn wären Möglichkeiten, hieß es. Was noch für Anschlüsse, Versicherungen und Folgekosten hinzukäme, darauf könne es noch keine Antwort geben. Man müsse aber nichts überstürzen, denn die Vorstellungen des Hoppegarteners gehen von vier bis fünf Jahren aus, bis die Halle wegmüsse. In der Verwaltung berief man sich unter anderem darauf, dass für so eine Halle kein Geld im Haushalt aufzutreiben wäre, aber für diese Investition "mindestens eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen werden" müsse. Man schätzte ein, dass "ein wirtschaftlicher Wiedereinsatz der Halle nicht sinnvoll erscheint".

Darauf hatte auch das Ingenieurbüro hingewiesen. Es sei nicht unüblich, dass Behörden aus verschiedenen Gründen weitere Forderungen aufmachen würden, hieß es. Wie Brandschutz, Farb- und Materialnachweise und dergleichen.

Dennoch, so ein Geschenk sollte man nicht einfach so ablehnen. Und so nahm man sich vor, sich in Hoppegarten die Halle anzuschauen und beim Bauamt nach Vorschriften zu fragen.

Aber auch die Sportvereine müssten sich Gedanken machen, wie sie die Halle betreiben wollen.