Bekenntnis zum Kreissitz gefordert

Beeskow (MOZ) In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Kreisneugliederungsgesetz fordert der Beeskower Bürgermeister Frank Steffen (SPD) den Brandenburger Innenminister Karl-Heinz Schröder (SPD) auf, die "Sorgen der kommunalen Ebene ernst zu nehmen" So seien zum Beispiel die Vorschläge aus Beeskow im "weiteren Prozess durch die Regierungskoalition nicht aufgenommen" worden. Insgesamt vermisst Steffen, dass das Neugliederungsvorhaben für die Landkreise und kreisfreien Städte "konsequent auf einem Funktionalreformgesetz aufbaut". Die Ebene der Landkreise solle neu geordnet werden, ohne dass Klarheit bestehe, welche Aufgaben künftig dort angesiedelt würden. Bildlich formuliert Steffen: "Die Landesregierung plant den Bau eines großen Gebäudes und entscheidet anschließend, was darin untergebracht werden soll."

Der Referentenentwurf des Landes ändere nichts an der Auffassung der Stadt Beeskow und der Stadtverordneten, "dass eine Kreisneugliederung in dieser Form abgelehnt wird".

In dem vierseitigen Schreiben geht Steffen auch auf den Kreissitz ein. Er bezieht sich auf den Referentenentwurf, in dem darauf verwiesen wird, dass die Regelung des Kreisnamens und des Kreissitzes einem gesonderten Gesetz vorbehalten bleibe. "Ein solches Erfordernis sehe ich für das Vorhaben der Eingliederung der Stadt Frankfurt (Oder) in den Landkreis Oder-Spree nicht. Die Stadt solle in funktionierende Strukturen eingegliedert und durch den Landkreis Oder-Spree und seine Kommunen entlastet werden. "Sollte es trotz aller Bedenken zu dieser Eingliederung kommen, gibt es keinen Grund, den Landkreis nunmehr durch Verlegung des Kreissitzes weiterhin finanziell zu belasten", argumentiert Steffen. "Es wäre geradezu widersinnig, den neuen Landkreis zu verpflichten, eine funktionierende Struktur, wie sie in der Kreisstadt Beeskow bereits vorhanden ist, zukünftig in Frankfurt (Oder) aufbauen zu müssen." Damit würde der Landkreis nach Ansicht Steffens mit mindestens 50 Millionen Euro zusätzlichen Investitionskosten belastet. Die im politischen Raum diskutierte Idee, man könne sich um einen Kreisstadtsitz bewerben, hält Steffen "für grundsätzlich falsch". Richtiger wäre ein klares Bekenntnis der Landesregierung zu den Kreisstädten im ländlichen Raum und nicht ein Verfahren, dass darauf hinauslaufe, dass Städte zueinander in Konkurrenz treten müssten.